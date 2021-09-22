Споры о наркотиках довели до убийства. Московского подростка заподозрили в расправе над родителями

Еще одно преступление, совершенное руками подростка, расследуют правоохранители. На этот раз молодого человека из Москвы заподозрили в убийстве собственных родителей. СМИ узнали, что он был обижен из-за того, что мама и папа отправили его на лечение в наркоклинику.

Убийства

Около 04:46 22 сентября жители дома на Полярной улице в Москве услышали крики в одной из квартир и вызвали правоохранительные органы, написало РИА ФАН. Полиция обнаружила в квартире тела мужчины и женщины со множественными колото-резаными ранениями.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний сын погибших», — сообщила старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.

По предварительной информации, 16-летний молодой человек ножом перерезал горло 55-летней матери, а затем нанес ранения 49-летнему отцу. Подростка задержали.

Возможные причины

В Следственном комитете добавили, что школьник состоял на учете и принимал наркотики.

По данным телеканала РЕН ТВ, молодой человек пошел на убийства из-за решения родителей отправить его в наркологическую клинику. После того как он вышел из медучреждения, подросток и задумал избавиться от мамы и папы.

«Известно, что за день до преступления молодой человек завершил лечение в наркологической клинике. Предварительно, родителей он убил в ходе бытового конфликта», — сказал источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«МК» написал, что подросток страдал от психозов из-за употребления наркотиков, родители вызывали ему врачей.

Однако существует и другая версия: есть сведения, что родители мальчика ранее привлекались к ответственности за несоблюдение обязанностей. Соседи заявили, что эту семью нельзя было назвать благополучной, написало РИА ФАН. При этом подросток, по их словам, отличался нестабильной психикой.

Что известно о погибших

«МК» сообщил, что убитую женщину звали Светлана, а ее мужа — Владимир. У обоих от предыдущих отношений были взрослые дочери, которые живут отдельно.

Мужчина работал где придется, а его супруга — в прошлом медсестра — сидела дома, она получала пенсию по инвалидности. По данным издания, глава семейства должен был выплатить долг по алиментам в размере 200 тысяч рублей.

У Владимира недалеко от дома на Полярной улице живут сестра и пожилая мама. Последняя была против брака со Светланой. Пенсионерке не нравилось, что новая жена старше сына на несколько лет и, кроме того, не москвичка, а из Рязани. В связи с этим родные не поддерживали отношения.

То, что с их сыном творится неладное, супруги заметили более года назад. По данным издания, пара поняла, что школьник употребляет наркотики. Его пришлось поставить на учет и перевести на домашнее обучение, которое обходилось в 60 тысяч рублей в год.

Следственный комитет открыл уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В случае, если молодого человека признают виновным по этой статье, он может получить пожизненное. Вскоре школьнику изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается.