Подростка задержали по подозрению в убийстве родителей в Москве

Подростка заподозрили в убийстве родителей на северо-востоке Москвы. После смерти семейной пары завели уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.

Тела в квартире на Полярной улице обнаружили 22 сентября. У погибших были множественные колото-резанные ранения.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний сын погибших», — сообщила Иванова.

По информации СК, молодой человек состоял на учете и принимал наркотики.

РЕН ТВ сообщил, что молодой человек решил расправиться со своими родителями после выписки из клиники, где лечился от наркозависимости. В день трагедии 16-летний юноша ножом перерезал горло 55-летней маме, после чего начал наносить удары по 49-летнему отцу, написало РИА ФАН. Мужчина от полученных травм также скончался на месте.

Причины ссоры между подростком и его родителями не уточняются. По одной из версий молодой человек не был доволен тем, что его отправили на принудительное лечение. Также имеются данные, что родители подростка ранее привлекались за несоблюдение родительских обязанностей.