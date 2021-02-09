Взрыв в квартире убил мужчину. В его биографии нашли спорные моменты

В московской квартире произошел взрыв. В помещении находился мужчина, которому оторвало руку и разорвало живот. Травмы были такими сильными, что он умер. Журналисты покопались в его биографии и узнали, кем был Михаил из квартиры на улице Палехской.

ЧП произошло в жилом доме на Палехской улице. В одной из квартир, где жил мужчина с матерью, произошел взрыв. В результате произошедшего 54-летний житель квартиры умер. Что именно случилось в помещении, установят следователи.

Сайт «МК» сообщил, что в 2015 году погибший участвовал в боевых действиях в Донбассе, и привез оттуда гранату.

Тело погибшего обнаружила его пожилая мать, которая в момент взрыва была в соседней комнате.

Соседи дома на улице Палехской рассказали о погибшем. Его знакомый отметил, что мужчина работал в разных местах и имел какие-то деньги. Он развелся с женой, имел сына. Довольно часто в квартиру приезжала его сестра, которая живет с мужем в другом месте.

Пожилая соседка знала погибшего другим человеком. По ее словам, он «нормальный пьяница, как и все пьяницы». При этом женщина отметила положительные черты его мамы и бабушки, описав женщин как «хороших».

Экс-полицейский с судимостью

Погибшего звали Михаил. По предварительным данным, некоторое время назад он перенес инсульт и стал инвалидом. Он искал работу, но трудоустроиться не мог.

В свое время, по информации «МК», Михаил работал в ОМВД по Ярославского району. Сколько по времени он пробыл на службе в полиции, не сообщается. Однако ушел он оттуда со скандалом — по статье о злоупотреблении служебным положением.

Речь в уголовном деле шла о том, что Михаил якобы был судим за изнасилование задержанной. Якобы в 2001 году 20-летняя жительница Смоленска приехала в гости к своему жениху, но каким-то образом попала в отделение, где работал Михаил.

Молодая девушка обвинили Михаила и его напарника в изнасиловании, после чего в отношении мужчин завели дела по трем статьям: изнасилование, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное задержание. Михаил получил реальный срок — пять лет. Разбирательства дошли до Европейского суда, после чего Михаила выпустили по УДО.

После освобождения Михаил кем только ни работал. Он был оператором справочной службы, электриком, инструктором по рукопашному бою и даже строителем дачных домов. Журналисты также узнали, что Михаил якобы числится в списке украинского сайта «Миротворец».

Соседи Михаила сообщили «МК», что в последнее время мужчина много пил.

Сыну Михаила уже 31 год. За все это время они виделись три раза, сообщили журналисты.