Москвичу разорвало живот после взрыва в квартире

В Москве на северо-востоке в одной из квартир произошел взрыв. В результате погиб мужчина. Точные причины произошедшего пока неизвестны, но также рассматривается версия с суицидом.

По данным РЕН ТВ, на месте происшествия было обнаружено обожженное тело мужчины со страшными повреждениями — у него оторвана рука и открытая рана живота.

Известно, что погибшему было 54 года. По предварительным данным, он проживал в квартире вместе со своей матерью. Некоторое время назад мужчина перенес инсульт, после которого стал инвалидом. Он долго находился в поисках работы, но так ничего и не нашел.

В Следственном комитете по региону сообщили «360», что сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники полиции и медики.

В конце января в Балашихе на кухне многоквартирного дома произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Это произошло из-за взрыва канистры при переливании бензина в квартире на 17-м этаже. Также было повреждено остекление балкона.