Последний шанс урвать побольше. Чем закончится спор «Нафтогаза» и «Газпрома»

Минэнерго Украины сочло неприемлемым предложение «Газпрома» по транзиту топлива. Опасаясь прекращения поставок после запуска новых газопроводов, Киев предсказуемо пытается заполучить 10-летний контракт, отвергая предложенный годичный договор. Но нужно ли это «Газпрому»?

Министр энергетики Украины Алексей Оржель счел предложения «Газпрома» о взаимном отказе от претензий и заключении транзитного договора на год неприменимыми. Об этом он заявил в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Условия «Газпрома» о продлении старых или заключении новых договоров включали в себя взаимное обнуление судебных разбирательств и претензий в международных арбитражах, отмену решения украинского Антимонопольного комитета о штрафе «Газпрому» за нарушение экономической конкуренции, отзыв прошения «Нафтогаза» о расследовании Европейской комиссией против «Газпрома» и так далее.

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В то же время Оржель уверен, что обе стороны могут найти компромиссы в ходе дальнейших трехсторонних переговоров с участием представителей Еврокомиссии.

В настоящее время Киев оценивает свои претензии примерно в 22 миллиарда долларов — это сумма по решению Стокгольмского арбитража, семь миллиардов от Антимонопольного комитета и 12 миллиардов исковых требований.

В беседе с «360» замгендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал эту цифру «фантазиями „Нафтогаза“». Есть решение Стокгольмского арбитража примерно на 2,5 миллиарда, оно сейчас оспаривается. Погашение этой суммы, считает он, можно обсуждать в рамках пакетного соглашения. Хотя из-за апелляций ее могут скорректировать или вообще снять.

Разделение бизнеса

Гривач пояснил «360», что действия «Нафтогаза», с одной стороны, являются переговорной тактикой. С другой, указывают на неопределенность украинской позиции в переговорах. «Газром», напомнил эксперт, направил Киеву предложение, так как он, пока еще, является стороной контракта.

В ближайшее время, по европейским газовым директивам Украине необходимо закончить анбандлинг «Нафтогаза», выделив из него транзитные функции. После этого «Нафтогаз» продолжит поставлять топливо внутренним потребителям, лишившись монополии на его транспортировку, а значит части бизнеса. Поэтому компания противится предложению заключить контракт на год.

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«Если не будет юридического оформления новых договоренностей, и не будет хотя бы формально на какой-то срок продлено старое, мы окажемся в ситуации срыва транзита и поставок российского газа европейским потребителям. Но „Нафтогаз» — государственная компания. Если власти примут решение искать компромисс и договариваться, а к этому их могут подтолкнуть европейские партнеры, то вопрос решат», — добавил Гривач.

Газовой соломки подстелили

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских считает, что шанс на то, что стороны не договорятся, очень велик. Хотя в соглашении больше заинтересована Украина. Работа газотранспортной системы (ГТС) крайне важна для страны. Если транзита не будет, трубопровод и оборудование «можно сразу выкинуть», без использования они быстро придут в негодность. А страна, помимо прямых денег за транспортировку, потеряет множество рабочих мест. Для «Газпрома» же все не настолько критично: компания успела заполнить газохранилища в Европе.

«В ближайшие месяцы заработает „Северный поток — 2“, который может закрыть потребности европейских потребителей. Не говоря о том, что в ближайшее время заработает и „Турецкий поток“. Через несколько месяцев „Газпром“ полностью решит проблемы по транспортировке топлива в Европу, минуя Украину», — пояснил парламентарий.

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Тем не менее, Ананских считает, что шанс договориться есть. Но только если Киев снимет претензии и поймет, что Россия предлагает прямые поставки по хорошей цене, а кроме того, что их ГТС и граждане продолжат работать. При этом в случае окончательного отказа, несмотря на заверения властей, топлива Украине на всю зиму не хватит.

Отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом» должны быть не политическими, как считают на Украине, а чисто деловыми, как между двумя юридическими лицами. В переговорах каждая сторона пытается выбить максимально комфортные для себя условия, говорит депутат. Киев стремится откусить кусочек побольше, справедливо опасаясь, что с 2021 года топливо пойдет по новым газопроводам.

«Поэтому он требует, чтобы договор был не на год, а на 10 лет. Но «Газпрому» не нужны на 10 лет такие объемы. Поэтому мы и говорим, или давайте снизьте объемы, которые вы хотите, чтобы мы 10 лет через вас прогоняли, или давайте заключать договор на год, а потом, может продлим. Либо давайте мы будем покупать разовые услуги по транспортировке. А «Нафтогаз»» пока на это идти не хочет», — заключил депутат.