«Нафтогаз» пригласил «Газпром» к диалогу «на троих»

Консультации по поводу транзита российского газа в Европу через Украину должны далее проходить в трехстороннем формате, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Диалог пора превратить в трехстороннее обсуждение — при участии Еврокомиссии, уверены на Украине.

«Мы надеемся, что продолжится работа в трехстороннем формате, и даже последнее предложение „Газпрома“ мы тоже будем обсуждать прозрачным способом в трехстороннем формате с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить справедливые, а это в нашем случае европейские, условия продолжения транзита», — заявил Витренко в эфире украинского телеканала ICTV.

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Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель тем временем оценил российские инициативы по поводу транзита. В частности, «Газпром» предложил либо продлить существующий контракт еще на год, либо заключить новый, одновременно отказавшись от взаимных претензий. Оржель в эфире «Свободы слова» на ICTV завил, что предложение ПАО «Газпром» в адрес НАК «Нафтогаз Украины» — неприемлемо для Украины.

«Предложение от России неприемлемо — отказаться от арбитражей и подписать договор о пользовании украинской ГТС только на один год», — подчеркнул министр.

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович между тем сообщил, что рассчитывает на консультации по транзиту российского газа через территорию Украины на саммите «нормандского формата». Встреча запланирована на 9 декабря.