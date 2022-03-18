«Не бойтесь, никто вас не будет бить, не будьте изуверами». Почему украинские военные бегут от своего командования

Украинские военные продолжают бросать свои позиции с вооружением и документами. Те, кто не спасается бегством, а добровольно решает сложить оружие, говорят о преступных приказах своего командования. Многие признаются, что власть страны бросила их, поэтому им стало очевидно, что выход из сложившейся ситуации может быть один — сдаться и отказаться поддерживать этот режим.

По данным Народной милиции ДНР, только за минувшие сутки еще 26 военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие и сохранили себе жизни. Пятерым из них была нужна медицинская помощь, которую они получили в полном объеме. Сейчас им ничего не угрожает.

В нацбате сказали: «Будем по вам стрелять»

Один из сбежавших военнослужащих украинской армии Олег Игнатов рассказал, что его бригада была дислоцирована в Мелитополе. По его словам, тех солдат, которые пытались скрыться, националисты расстреливали с бронетранспортера.

Игнатов добавил, что под Мелитополем у украинских солдат были только одни автоматы. Обороняться им было попросту нечем.

«По рации на нас вышел нацбатальон. <…> Сказали: „Мы видим, как вы бежите, мы сейчас будем по вам стрелять“, — и дали предупредительный залп», — процитировало его РИА «Новости».

В итоге, по его словам, все разбежались кто куда. Но быстро подъехал БТР националистов и буквально с расстояния 100 метров начал стрелять по украинцам, которые бежали по полю.

«И потом, когда он отъехал, мы приняли решение переодеваться в гражданку и уходить в город», — пояснил мужчина.

«Не будьте изуверами»

С призывом сдать оружие выступили шестеро сдавшихся в плен украинских военнослужащих. Один из них попросил солдат ВСУ не верить тому, о чем рассказывают украинские командиры.

«Бросайте оружие, вешайте белые флаги и идите к русским военным. Не бойтесь — никто вас не будет бить. Не будьте изуверами», — призвал он.

Еще один военнослужащий согласился с ним и заметил, что к ним нормально относятся в Народной милиции ДНР.

«Решайте сами, это ваш личный выбор. Думайте, что для вас важнее. Я принял решение сложить оружие добровольно во избежание смертей», — сказал их уже бывший сослуживец.

«За нами никто не пришел»

О том, что украинские командиры отдают военнослужащим заведомо неисполнимые приказы, а потом бросают на поле боя, рассказал и сдавшийся в плен капитан ВСУ.

По словам мужчины, командование приказало им занять двухэтажное здание на железнодорожном переезде, где должны были пойти танки. «Никто не хотел туда идти. Командование дало приказ взять с собой 10 человек. Нас бомбили всю ночь, мы в углу забились. Начальство говорило, мол, сейчас придем. <…> Нам в итоге предложили сдать оружие», — сказал офицер.

Он также обратился к военнослужащим ВСУ с просьбой помнить о том, как бросили его и других солдат. «Нас бросили — и все, никто за нами не пришел», — подчеркнул он.

«Не так все, как по телевизору»

Начальник штаба одного из батальонов 53-й бригады ВСУ также поделился историей о том, как их бросили на произвол судьбы. По словам мужчины, это произошло 10 марта.

«10 числа [нас] разбили. После была команда выдвигаться к кольцу. Был транспорт, но его было очень мало. Набились в этот транспорт. <…> До кольца мы не доехали, по дороге машину подбили. Мы прыгали все с бортов кто как», — добавил военнослужащий.

Сам он при падении сломал ногу. Его оттащили от дороги и спрятали в погребе. Когда он оттуда смог выбраться, столкнулся с подразделениями Народной милиции ДНР.

«Перед тем как взять оружие, надо очень хорошо подумать, стоит ли это делать. Не так все происходит, как по телевизору. Картина другая», — заключил он.