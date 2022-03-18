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    18 марта 2022, 19:00

    «Не бойтесь, никто вас не будет бить, не будьте изуверами». Почему украинские военные бегут от своего командования

    Сложившие оружие украинские военные рассказали о реальном отношении своего командования

    Александр Иванов

    Украинские военные продолжают бросать свои позиции с вооружением и документами. Те, кто не спасается бегством, а добровольно решает сложить оружие, говорят о преступных приказах своего командования. Многие признаются, что власть страны бросила их, поэтому им стало очевидно, что выход из сложившейся ситуации может быть один — сдаться и отказаться поддерживать этот режим.

    «Не бойтесь, никто вас не будет бить, не будьте изуверами». Почему украинские военные бегут от своего командования

    По данным Народной милиции ДНР, только за минувшие сутки еще 26 военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие и сохранили себе жизни. Пятерым из них была нужна медицинская помощь, которую они получили в полном объеме. Сейчас им ничего не угрожает.

    В нацбате сказали: «Будем по вам стрелять»

    Один из сбежавших военнослужащих украинской армии Олег Игнатов рассказал, что его бригада была дислоцирована в Мелитополе. По его словам, тех солдат, которые пытались скрыться, националисты расстреливали с бронетранспортера.

    Игнатов добавил, что под Мелитополем у украинских солдат были только одни автоматы. Обороняться им было попросту нечем.

    «По рации на нас вышел нацбатальон. <…> Сказали: „Мы видим, как вы бежите, мы сейчас будем по вам стрелять“, — и дали предупредительный залп», — процитировало его РИА «Новости».

    В итоге, по его словам, все разбежались кто куда. Но быстро подъехал БТР националистов и буквально с расстояния 100 метров начал стрелять по украинцам, которые бежали по полю.

    «И потом, когда он отъехал, мы приняли решение переодеваться в гражданку и уходить в город», — пояснил мужчина.

    «Не будьте изуверами»

    С призывом сдать оружие выступили шестеро сдавшихся в плен украинских военнослужащих. Один из них попросил солдат ВСУ не верить тому, о чем рассказывают украинские командиры.

    «Бросайте оружие, вешайте белые флаги и идите к русским военным. Не бойтесь — никто вас не будет бить. Не будьте изуверами», — призвал он.

    Еще один военнослужащий согласился с ним и заметил, что к ним нормально относятся в Народной милиции ДНР.

    «Решайте сами, это ваш личный выбор. Думайте, что для вас важнее. Я принял решение сложить оружие добровольно во избежание смертей», — сказал их уже бывший сослуживец.

    «За нами никто не пришел»

    О том, что украинские командиры отдают военнослужащим заведомо неисполнимые приказы, а потом бросают на поле боя, рассказал и сдавшийся в плен капитан ВСУ.

    По словам мужчины, командование приказало им занять двухэтажное здание на железнодорожном переезде, где должны были пойти танки. «Никто не хотел туда идти. Командование дало приказ взять с собой 10 человек. Нас бомбили всю ночь, мы в углу забились. Начальство говорило, мол, сейчас придем. <…> Нам в итоге предложили сдать оружие», — сказал офицер.

    Он также обратился к военнослужащим ВСУ с просьбой помнить о том, как бросили его и других солдат. «Нас бросили — и все, никто за нами не пришел», — подчеркнул он.

    «Не так все, как по телевизору»

    Начальник штаба одного из батальонов 53-й бригады ВСУ также поделился историей о том, как их бросили на произвол судьбы. По словам мужчины, это произошло 10 марта.

    «10 числа [нас] разбили. После была команда выдвигаться к кольцу. Был транспорт, но его было очень мало. Набились в этот транспорт. <…> До кольца мы не доехали, по дороге машину подбили. Мы прыгали все с бортов кто как», — добавил военнослужащий.

    Сам он при падении сломал ногу. Его оттащили от дороги и спрятали в погребе. Когда он оттуда смог выбраться, столкнулся с подразделениями Народной милиции ДНР.

    «Перед тем как взять оружие, надо очень хорошо подумать, стоит ли это делать. Не так все происходит, как по телевизору. Картина другая», — заключил он.