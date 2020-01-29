Создатели Барби сделали кукол с дефектами. У компании есть план, но сработает ли он?

Компания Mattel начала продавать неидеальных кукол. В новой коллекции необычные игрушки — например, куклы без волос, с витилиго (нарушение пигментации кожи), в инвалидных колясках и так далее. Mattel считает, что с помощью таких кукол показывает многообразие внешних признаков, но какой результат может быть в итоге?

Компании Mattel принадлежит бренд «Барби» — куклы с идеальными, но нереальными пропорциями. Теперь создатель игрушек поменял направленность, мотивировав это желанием показать многообразие внешних признаков человека. Для этого Mattel запустила в продажу таких кукол: лысых, без одной ноги, без обеих ног, с витилиго и так далее. Компания считает, что с помощью игрушек детям будет удобнее узнавать о разного рода инвалидностях.

Источник фото: barbie.mattel.com

В сентябре 2019 года Mattel уже сделала первые шаги в мир толерантности — компания решила помочь обществу избавиться от гендерных стереотипов и ярлыков, поэтому создала гендерно-нейтральную куклу. В новый набор входила максимально андрогинная фигурка и множество различных аксессуаров — одежды, париков, обуви и украшений. С помощью этого инвентаря можно создавать более ста образов.

В 2020 году компания Mattel стала еще более толерантной, но уже к детям с разного рода отклонениями. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость, что создатели Барби продают подобные изделия.

Источник фото: Twitter

Важность игрушек для детей

Взрослые люди понимают значение слова «толерантность» и имеют уже полноценную картину мира, которую зачастую невозможно поменять. Но в случае с детскими игрушками все сложнее. Могут ли такие куклы сформировать неправильное представление об окружающей среде у ребенка?

Начнем с того, что родитель вряд ли купит своему здоровому ребенку такую куклу. Получается, что аудитория таких изделий — пары с детьми-инвалидами? Не факт, что покупка куклы за 20 долларов (1,2 тысячи рублей) для ребенка в инвалидном кресле сможет избавить ребенка от комплексов из-за невозможности ходить.

Куклы, судя по сайту компании, ориентированы на детей от трех до восьми лет. Какова вероятность, что ребенок в четыре-пять лет сможет осознавать свой особый статус, а потом прийти в школу и узнать, что он не такой как все? Это может стать двойным ударом по его психике.

Вероятно, первый день в учебном заведении, после нескольких лет уверенности, что его витилиго или отсутствие ноги это норма, ударят не только по самооценке, но и по самому важному — доверию к родителям. Ведь это, как считает ребенок, те люди, которые не могут врать.

Детский и семейный психолог Олеся Покусаева в беседе с «360» поделилась, что не ожидала появления таких кукол. Ей сложно представить, как ребенок играет с такой Барби.

Может повлиять на то, что это действительно многообразие, но есть люди, которые сами зациклены на каких-либо своих недостатках, в том числе дети. Они могут на этом еще больше зацикливаться, могут у себя искать какие-то болезни Олеся Покусаева.

Покусаева предположила, что куклы с разного рода отклонениями станут скорее предметом коллекционирования, чем игры, так как немногие родители будут готовы покупать своим детям такие изделия.

Может ли быть польза от таких Барби? Покусаева считает, что нужно определенные условия, чтобы игрушка прижилась.

Это может пойти на пользу, если предполагается усыновление или удочерение ребенка с инвалидностью, чтобы ввести ребенка сложного по здоровью, адаптировать других членов семьи. Может быть, это может помочь <…> Картину мира расширить до той степени, что есть больные дети и больные взрослые? Это и так все знают Олеся Покусаева.

Компания Mattel в погоне за популярностью и соответствием современным трендам не первый раз шокирует покупателей. Мягко говоря, бурную реакцию вызвала линейка кукол, копирующая религиозных деятелей некоторых конфессий. Не удалось завлечь потребителя и беременной Барби, выпуск которой назвали неэтичным. Скандалом и срочным свертыванием производства закончились заигрывания компании с темнокожими покупателями под девизом «Черный снаружи, белый внутри».

Компанию Mattel также обвинили в популяризации среди детей и подростков неподобающих персонажей и образа жизни. Действительно, погибшая от наркотиков певица Эми Уайнхаус вряд ли может стать примером для подражания. Барби-толстушка может привить ребенку неуверенность в себе, а представление, что лишний вес является нормой.

Если учесть, что, по мнению психологов, играя в куклы дети отыгрывают социальные роли и ситуации, становится понятно, что далеко не все новинки Mattel стоит им покупать.