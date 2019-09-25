Сегодня девочка, завтра мальчик. Новая Барби определит наше будущее

Компания Mattel объявила о том, что будущее наступило — у каждого есть возможность купить себе или своему ребенку гендерно-нейтральную Барби. Куклы могут быть похожи как на мальчика, так и на девочку, — выбрать смогут сами дети, кем быть кукле. В компании заявили, что такие игрушки помогут справиться со стереотипами в обществе.

Концепция куклы, у которой нет определенного пола, и которая может быть, как девочкой Барби, так и мальчиком Кеном, стала естественным продолжением идеологии толерантности, которая распространяется в мире.

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Компания Mattel утверждает, что такие куклы должны помочь нашему обществу избавиться от стереотипов и ярлыков и научиться принимать людей такими, какие они есть.

Никаких трансформаций с куклой происходить не будет — просто в набор новых гендерно-нейтральных Барби входит максимально андрогинная фигурка и множество различных аксессуаров — одежды, париков, обуви и украшений. С помощью этого можно будет создавать более ста образов, говорится в рекламе кукол.

«В нашем мире куклы так же разнообразны, как и дети, которые играют с ними. Представляем вашему вниманию Creatable World, кукольную линию, созданную, чтобы отстраниться ярлыков и быть открытым для всех».

Куклы нового поколения

«Более ста образов в одном наборе — дети смогут создавать все новые и новые образы!».

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Руководитель клуба детской психологии «Сердечко» Светлана Клюваева считает, что такие куклы, лишенные ярлыков и стереотипических признаков полов, не могут навредить детям. Она в разговоре с «360» сравнила появление нестандартных по современным меркам Барби с появлением этих кукол вообще. Многие тоже не хотели их принимать, потому что странно было подумать — кукла с заведомо женскими формами!

Но вскоре Барби стали любимицами детей и их мам, такое же будущее наверняка ждет и новых гендерно-нейтральных кукол.

«[Такая кукла] развивает терпимость и толерантность, про которую сейчас все в мире очень много говорят. Не может такая кукла нанести вред психике ребенка, только в том случае, если идеи вреда будут активно транслироваться. Потому что сама по себе игра вред не наносит», — сказала Светлана Клюваева «360».

Вообще поколение людей, которые приучены сами выбирать, — это поколение свободных людей, людей, которые отвечают за собственные идеи и интересы Светлана Клюваева руководитель клуба детской психологии «Сердечко».

Клюваева также добавила, что вопрос выбора в данном случае не связан с гендером — это обычная свобода выбора.

«Мир без ярлыков будет значить, что каждый может присоединиться к игре. Добро пожаловать в Creatable World, где игрушки могут быть просто игрушками, чтобы дети могли оставаться детьми».

А детский и семейный психолог Олеся Покусаева настроена не так оптимистично — она сказала «360», что сейчас еще рано говорить, каким будет эффект от «толерантных» кукол. «Но стирание гендерных различий естественно влияет на детей. Когда говорится, что все обязанности делятся на мужские и женские, что нет никаких делений, естественно, это влияет на детей», — считает она.

Олеся Покусаева также отметила, что кукла — это символ того, что происходит в обществе. И новые куклы отразятся на поколении, которое будет с ними играть. «Это влияет на детей и влияет на взрослых, которыми они станут. Соответственно, свои семьи они будут строить уже по некоему другому образу», — считает она. А уж плохо это будет или хорошо, сказать можно будет только когда детки подрастут.