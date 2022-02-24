Россиянам дали советы на фоне падения рубля. Если сложно бездействовать, поможет «Мир»

Утром 24 февраля Московская и Санкт-Петербургская биржи закрылись, курс рубля опустился до отметок 2014 года. Изменения в худшую сторону, по мнению экспертов, продолжатся до конца военной операции на Украине. При этом простым россиянам советуют не скупать валюту, а если сложно ждать в бездействии, вспомнить о картах с платежной системой «Мир».

В 07:50 24 февраля Московская биржа приостановила торги. Это случилось после новостей о начале российской военной операции на Украине — котировки рубля, акций и фьючерсов опустились до установленных биржей минимальных границ.

Центральный Банк России объявил о начале валютной интервенции. Как объяснил «360» аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский, валютная интервенция — продажа валюты государством всем, кто хочет сейчас ее купить.

«Это делается для стабилизации курса. Сейчас главная задача — починить валютный рынок. Потом будут чинить долговой рынок, потом, может быть, руки дойдут до рынка акций», — отметил эксперт.

Что произошло с биржей

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев объяснил «360», что приостановка торгов акциями и валютами в таких обстоятельствах естественна.

«Ясно, что очень высокая волатильность в текущей ситуации. С моей точки зрения, надо относиться к этому спокойно, какие бы ни были колебания на рынке — сейчас форс-мажорная ситуация», — сказал он.

Разуваев подчеркнул, что Запад может попробовать арестовать инвестиции российских международных резервов, но Центробанк готов к этому.

«Например, американские госбумаги в процентном соотношении в резервах ЦБ [составляют] менее 1%. Может быть, не все в курсе, но более 20% международных резервов Банка России — это монетарное золото, которое хранится в Российской Федерации», — объяснил он.

Разуваев убежден, что основа российского финансового рынка — компании нефтегазового сектора — быстро восстановят свои позиции. А вот ценные бумаги компаний, которые подпадут под новые санкции, в том числе ВТБ и «Сбера», сильно упадут в цене. При этом вкладчикам банков ничего не угрожает.

Главное — не поддаваться панике, не менять [деньги] по каким-то астрономическим курсам, а спокойно смотреть Александр Разуваев.

Разуваев добавил, что сейчас Россия может оказаться в ситуации, аналогичной сложившейся в Белоруссии, — с прилавков исчезнут некоторые импортные товары, но на обывателях это практически не отразится.

«Может, какие-нибудь автомобили премиум-класса [уйдут из России или подорожают], iPhone — что-то такое вполне возможно, но несильно, потому что со Штатами мы очень мало торгуем. Мы торгуем с Китаем, с Азией и Евросоюзом. И я думаю, что будет резко расти товарооборот с Турцией дальше», — сказал он.

При этом старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов считает, что низшую точку падения рубля Россия еще не прошла.

«Понятно, что Центральный банк сейчас пытается через валютную интервенцию несколько ослабить панику, но вероятно, что ослабление рубля все-таки продолжится, потому что санкции могут быть достаточно масштабные. Они могут затронуть в том числе и валютные поступления», — подчеркнул он.

Также впереди Россию может ждать и скачок инфляции.

«Падение рубля к доллару по паре „доллар — рубль“ на 10% годовую инфляцию увеличивает на 0,5–1%. Из этого надо исходить. Но, опять-таки, резервы ЦБ насколько большие, что он может сделать любой курс просто за счет интервенции, и нефть дорогая», — сказал эксперт.

Что делать россиянам?

Простым россиянам Александр Разуваев посоветовал следить за новостями и ждать, а не бросаться покупать валюту или тем более ценные бумаги.

Единственное, что вы можете сделать, чтобы себя успокоить, — это завести себе карту „Мир“ и положить туда какие-то деньги. Второе — лучше увеличить фонд сбережений. Просто в рублях, фонд в депозите, в том же „Сбере“ — ставки будут и дальше вверх идти Александр Разуваев.

Он напомнил, что кризис — это всегда время возможностей, в том числе для формирования новой экономики. Оптимальным для России вариантом эксперт назвал единый рынок со странами СНГ.

Также стоит пересмотреть планы, если вы собирались в путешествие, подчеркнул Разуваев. По его мнению, напряжение на Западе и военная операция на Украине делают оптимальным отдых в дружественных странах СНГ — Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Азербайджане и так далее. Там, по мнению эксперта, риски для россиян будут минимальными.