Соседи из Истры выясняли, кто в доме быдло. Закончилось стрельбой

В подмосковной Истре соседи устроили стрельбу в подъезде после ссоры в чате. Оказалось, что на вооруженного мужчину жаловались давно, как и на его оппонентов. При этом версии сторон разнятся, а остальной дом не рад обеим сторонам конфликта.

Стрельба без предупреждения

В МВД подтвердили «360», что в одном из домов произошла стрельба. После продолжительного конфликта один из соседей решил закрыть вопрос при помощи оружия. Один из пострадавших, 37-летний Артем, получил четыре пули в грудь, бок и ногу. Он рассказал «360», что стрельба была еще в пятницу (в МВД заявили, что это произошло в воскресенье, 21 декабря).

Мужчина объяснил, что конфликт с соседом Василием Шевчуком у них продолжается уже довольно долго — около двух с половиной или трех лет. Однако с чего именно все началось, Артем сказать не смог. Но около полугода назад серьезная стычка уже была.

Он мне возле подъезда сказал, что я ворую велосипеды, у нас завязалась потасовка, он меня порезал ножом. Я обратился в травмпункт, написал заявление. Но хода заявлению не дали, сказали, что нет состава преступления Артем пострадавший.

Повторно накалилась ситуация из-за сообщений от Шевчука, уверен Артем. Его отец объяснил, что в день стрельбы они с сыном хотели выяснить, почему Шевчук постоянно пишет, что «быдло скоро сядет», имея в виду его сына.

«Возле магазина сын встретил его, спрашивает: „Это ты писал эсэмэски?“ — „Нет, не я“. — „А кто?“ — „Это люди“. — „Какие люди? Это твой телефон?“ — „Да, мой, но писал не я“. Ну он ему, как обычно, накатил», — рассказал отец Артема предысторию стрельбы.

Тем же вечером, по словам отца, они собрались еще раз поговорить с Шевчуком о том, почему тот пишет им странные сообщения. Однако беседа не задалась.

«В семь часов вечера [мы с отцом] поднялись к соседу поговорить насчет инцидента: он пишет моему отцу угрозы. <…> Он без объяснения причины начал в меня сразу стрелять из травматического оружия. Нанес четыре раны. Отец поднялся на выстрелы, он начал стрелять и в него, пробил ему руку. И завершающие в меня еще три выстрела, а потом закрыл дверь», — вспоминает Артем.

РЕН ТВ сообщил, что сам Шевчук заявил, будто нетрезвые отец и сын первыми напали на него и избили, уже после этого ему якобы пришлось открыть стрельбу. «360» пообщаться с Василием Шевчуком на момент публикации не удалось.

После травмпункта, по словам Артема, он попросил полицию истребовать записи с камер видеонаблюдения в подъезде, так как на них должно быть видно, что Артем «пришел с нормальными намерениями, без ножей, без оружия — поговорить». Он добавил, что заявления против Шевчука они с отцом уже подали.

«Это же угроза жизни. Без объяснения стрелять в соседа… Мы же не звери, надо разговаривать, как ни крути», — заключил мужчина.

Беспокойные жильцы

Другие жители дома утверждают, что Артем вместе с отцом постоянно выпивают и мешают жить соседям. В тот день, подозревают люди, семейство тоже могло быть нетрезвым.

Я стараюсь с ними вообще не связываться, потому что не знаю, чего от них вообще можно ожидать. Это отец с сыном, вызывали один раз за ними участкового. Агрессивно они ведут себя, когда они в алкогольном опьянении, в остальное время их не слышно, не видно соседка по лестничной клетке.

Она пожаловалась, что в день стрельбы Артем стучался к ним в дверь, но женщина не открыла, так как боялась за себя и за своего маленького ребенка. Тем более, уверена она, это не первый подобный случай.

«Я не открывала, потому что когда они выпившие, они могут между собой ругаться, один ходит по подъезду, во все двери стучит, звонит по ночам. Поэтому мы уже не реагируем на это», — сказала она, добавив, что отец Артема якобы периодически стучится к соседям и просит защитить его от сына.

Сам мужчина эту информацию не подтвердил. Другая соседка рассказала, что алкоголизмом страдают и другие буйные соседи. По словам женщины, соседи по фамилии Кошелевы однажды даже избили ее, когда она попросила, чтобы они не разрешали детям бегать после 23:00.

Женщина объяснила, что писала заявление в полицию, снимала побои, вызывала скорую помощь в ту ночь, но правоохранители на заявление никак не отреагировали. И до и после этого случая женщина не раз жаловалась на хулиганство соседей.

«Кресты рисуют, соль сыплют, на дверь плюют, вся дверь заплевана. Что можно сказать? Если бы не собирались и не пили, ничего бы не было. А кто в кого стрелял, я не видела и не слышала, я пришла, когда тут все уже перестреляли», — заключила она.