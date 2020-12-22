Ссора в домовом чате закончилась стрельбой в Истре

Жители одного из многоквартирных домов в подмосковной Истре что-то не поделили друг с другом, и, когда закончились аргументы, начали звучать выстрелы. В конфликте пострадали три человека. Об этом «360» рассказали в МВД региона.

По данным полиции, стрельба произошла 21 декабря. Правоохранительные органы сейчас проверяют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщил сайт телеканала РЕН ТВ, пьяные соседи поругались в домовом чате. Двое мужчин — отец и сын — пошли разбираться с соседом-обидчиком и избили его. Тогда он взялся за травмат и ранил главу семейства в предплечье, а его сын получил пулю в грудь. Это версия мужчины, который якобы держал оборону.

Другая сторона утверждает, что сосед открыл огонь сразу, как только они пришли к нему на этаж.

Минувшей осенью жителя Волгограда забили до смерти после ругани в родительском чате. Он поссорился с одной из женщин, которая позвала на помощь своих родственников. Мужчины встретились в офисе Сбербанка, где и произошла смертельная драка.