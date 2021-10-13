Собчак стала главным героем в истории со смертельным ДТП. Как это повлияет на ее отношения с рекламодателями?

Выпуски программы «Осторожно: Собчак» остановили на одну неделю после смертельной аварии в Сочи с участием машины, в которой ехала ведущая. Сама Ксения Собчак, хотя и была только пассажиром, приковала к себе больше всего внимания после происшествия. Журналисту, который живет на рекламные контракты с известными брендами, такая слава не нужна. «360» пообщался с экспертами, которые оценили поведение Ксении Собчак, которая уже несколько дней отбивается от негативных атак.

Объяснительная для подписчиков

Авария на трассе в Сочи произошла в минувшее воскресенье, 10 октября. Ксения Собчак находилась в Mercedes. Водитель направил автомобиль на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen. Пассажира и водителя пострадавшего автомобиля отправили в больницу. Еще одна женщина скончалась на месте. В это время в Instagram Собчак был опубликован пост с рассуждениями о рецептах обретения счастья. В комментариях подписчики требовали объяснений по поводу ДТП.

Ведущая удалила этот снимок и написала подробное объяснение, что появившаяся в аккаунте запись — отложенная публикация. Ее просто забыли удалить. Собчак по пунктам рассказала, что произошло. Уточнила, что ее помощник вызвал скорую, чтобы помочь людям из пострадавшей машины.

Бренд-стратег и автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дьяченко отметил, что Собчак действовала очень правильно, опубликовав такое объяснение для своих подписчиков.

«Ксения довольно хорошо написала пост. Хорошо написала когда и куда поехала, что предыдущее сообщение было запущено на автомате, что она связалась с врачами. Пост был написан довольно подробно. Он объяснял все по шагам, поэтому это была правильная позиция», — пояснил эксперт.

Александр Дьяченко пояснил, что аудитория блогера — это его актив. Рекламодатели при выборе площадки и героя, который будет представлять их бренд, ориентируются прежде всего на то, как к нему относится аудитория.

«Если зрители сказали, что нам не нравится этот человек, то бренды чаще всего отказываются от сотрудничества», — пояснил он.

Необходимая пауза

О перерыве в работе YouTube-канала «Осторожно, Собчак» стало известно спустя два дня после аварии, 12 октября. В официальном заявлении говорится, что съемочная группа уходит на перерыв. Без новых выпусков не будет и дальнейшего размещения рекламы.

Бренд-стратег и автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дьяченко не исключил, что компании-партнеры Собчак уже решили все вопросы по сохранению дальнейшего сотрудничества.

«Обычно все решается полюбовно. Все понимают, что бывает всякое. Каждый бренд хочет выходить в конкретное время, чтобы выпускали рекламу в определенное время. Но обычно подстраиваются под самого блогера, особенно если он вырос по количеству подписчиков и имеет медийный вес. Поэтому бренды, скорее всего, вошли в положение», — пояснил специалист.

Основными рекламодателями Ксении Собчак были российские бренды. Представительства иностранных компаний с ведущей не сотрудничали из-за ее провокационного имиджа, связанного с перфомансами в гробах, интервью с маньяком и обсуждении политических событий. Об «360» рассказала пиар-специалист CEO Pitches Agency Юлия Дорошок.

Она не исключила, что ограничение в работе YouTube-канала, связано с тем, что таким способом Собчак пытается сохранить лояльность пользователей и рекламодателей.

«Ксения человек с опытом, вероятно она выдерживает паузу после аварии и вернется в публичное поле, вместе с ней вернется и ее постоянный сегмент рекламодателей — российские федеральные бренды с широкой аудиторией», — заявила она.

Специалист добавила, что сейчас все зависит от дальнейших публичных действий Собчак, удастся ей выйти без потерь из сложившейся ситуации или нет. В качестве положительного примера Юлия Дорошок привела Регину Тодоренко, которая после своих заявлений о домашнем насилии принесла публичные извинения, а также сняла специальный документальный фильм, который разместила на своих площадках.

Компании, которые размещались на YouTube-канале «Осторожно: Собчак», не ответили на запросы «360» планируют ли они дальнейшее сотрудничество с ведущей. Пиар-менеджер ведущей также не ответил на вопросы журналистов.