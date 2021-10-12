YouTube-канал «Осторожно: Собчак» ушел на перерыв после ДТП в Сочи

YouTube-канал «Осторожно: Собчак» сделает перерыв в работе. На этой неделе новые выпуски публиковаться не будут. Это касается и интервью, и новостей.

Информация об этом появилась в описании канала. Причиной стало ДТП в Сочи с автомобилем, в котором ехала Ксения Собчак. Жертвой аварии стала одна женщина, которая была в другой иномарке. У Собчак и ее ассистентки выявили сотрясение мозга.

«Мы с командой приняли решение взять перерыв, немного выдохнуть и прийти в себя. И после аварии, и после того, что происходит сейчас, когда люди хотят, чтобы я оправдывалась, что мне удалось выжить», — говорится в обращении журналистки.

Она поблагодарила всех, кто писал ей слова поддержки, и пообещала скоро вернуться.

Смертельное ДТП в Сочи произошло 10 октября. Накануне в МВД сообщили, что Собчак и другим пассажирам Mercedes нужно будет явиться на допрос по делу об аварии.

Обвиняемого по этому делу сочинского таксиста Олега Цоя отправили под домашний арест на два месяца. Такое решение принял Адлерский суд. Мужчина признал свою вину, также он заявил, что сам принял решение идти на обгон, никто его об этом не просил.