Собаки-десантники Путина готовятся к атаке Чернобыля. Западные СМИ накалили обстановку до абсурда

На фоне слухов о нападении России на Украину западная пресса решила подлить масла в огонь и выпустить несколько материалов о якобы готовящемся конфликте. Британский таблоид собрал «военные игрушки» Владимира Путина, которым, судя по всему, могут позавидовать герои многих компьютерных игр. Тем временем американская газета опубликовала большую статью о том, как РФ будет захватывать Чернобыль.

«Военные игрушки» Владимира Путина

На волне разговоров о якобы готовящемся вторжении России на Украину британское издание The Sun выпустило материал о «военных игрушках» Владимира Путина. Именно с помощью них, считают журналисты, российский президент может завоевать соседнее государство.

Речь идет о неких танках-роботах, стелс-дронах-камикадзе, автоматах Калашникова нового поколения «с собственным мозгом» и даже о собаках-десантниках. Этот набор западное СМИ назвало ужасающим высокотехнологичным арсеналом.

«Это может оказаться идеальным оружием для атак на украинские траншеи, протянувшиеся на 250 миль через восточную часть Донбасса, оккупированную поддерживаемыми Россией сепаратистами», — отметили в издании.

По данным Тhе Sun, боевые испытания в Сирии показали, что ударные роботы «Уран-9» являются идеальным оружием для атак на украинские окопы. Также журналисты упомянули «еще более грозный» робот-танк БМПТ-72 «Терминатор». В статье подчеркнули, что он может пережить ядерный взрыв непосредственно рядом с собой, а также способен сбивать низколетящие самолеты. Вспомнили в издании и про «невидимый» робот-супертанк Т-14, который готов уничтожать врагов без контроля со стороны человека.

Летающий Калашников и собаки-десантники

«Летающими Калашниковыми» на Западе прозвали воздушные минные поля дронов-камикадзе «Ланцет». Они, отметили журналисты, могут противостоять беспилотным военным самолетам Украины и всем, кто решится прийти ей на помощь.

Однако наверное самым необычным оружием «Влада Завоевателя» сочли собак-десантников. Британцы рассказали, что российские военные могут доставлять их на передовую с помощью специальных парашютов, в тандеме с человеком.

«Учебное видео показало, что собак в бронежилетах и ​​темных очках сбрасывали с высоты 13 000 футов с вертолетов Ми-8 со спецназом Росгвардии. Первые в мире испытания оказались успешными: хорошо обученные животные были готовы присоединиться к боевым задачам через несколько секунд после того, как их лапы коснулись земли», — подчеркнули в издании.

Уникальные военных псов, по мнению The Sun, могут использовать на Украине для обеспечения ближнего боя войск и проведения боевых спасательных операций. Журналисты отметили, что идею с собаками-десантниками одобрил сам Путин, когда посетил Ивановский завод к востоку от Москвы, который в прошлом году начал производить специальные собачьи парашюты.

Калашников с собственным мозгом

Также Россия близка к совершенствованию революционного автомата Калашникова нового века «с собственным мозгом», который, как говорят, способен находить и убивать врагов. Прототип недавно показали министру обороны РФ Сергей Шойгу. Произошло это на крупной выставке вооружений «Армия-2021».

Оружие якобы не только идентифицирует цель, но и избавляет стрелка от необходимости нажимать на курок, говорят его разработчики. Издание привело слова главного конструктора АО «Концерн «Калашников» Сергея Уржумцева, который отметил: российскому солдату будущего нужно будет лишь «дать разрешение» своему оружию, чтобы найти и убить своих врагов.

Судя по материалу The Sun, Россия уже победила Украину. Правда, если смотреть на описанные устройства, произошло это пока в стиле одной из компьютерных игр и лишь на страницах издания.

Россия якобы нападет на Чернобыль

Пока британский таблоид The Sun рассказывает читателям о невероятной технике российских военных, американская ежедневная газета The New York Times вещает о якобы готовящемся нападении России на Чернобыль.

«Города опустели, а вся зона Чернобыля на севере Украины все еще настолько радиоактивна, что, кажется, это последнее место на Земле, которое кто-либо хотел бы завоевать. В то время как основное внимание сосредоточено вокруг потенциального вторжения России <…> и ежедневных боевых действиях на востоке, кратчайший путь из России в столицу Украины, Киев, лежит с севера. И он проходит через изолированную зону вокруг Чернобыльской АЭС», — подчеркнули в издании.

Журналисты подчеркнули, что это из-за этого украинские власти вынуждены защищать эту территорию, вынуждая своих военных развертывать силы безопасности «в жутком и все еще радиоактивном лесу».

«Неважно, заражено здесь или здесь никто не живет. Это наша территория, наша страна, и мы должны ее защищать», — процитировало издание подполковника пограничной службы Украины Юрия Шахрайчука.