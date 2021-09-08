Росгвардейцы вместе со служебными собаками десантировались из вертолета в Подмосковье

В Подмосковье спецназовцы Росгвардии выполнили десантирование из вертолета со служебными собаками, а боевые пловцы приводнились с парашютами. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В среду в Московской области на аэродроме ФИНАМ «Большое Грызлово» прошли занятия по парашютной подготовке военнослужащих центра специального назначения «Витязь» Росгвардии.

Впервые в практике спецназа ведомства была организована доставка к месту выполнения задачи парашютным способом группы кинологов с собаками в системе «тандем». Главная особенность данного прыжка — практическая подготовка питомцев к десантированию из вертолета Ми-8.

Источник фото: пресс-служба Росгвардии

Во второй части занятия боевые пловцы Росгвардии отработали приводнение с парашютом. Водолазы освободились от парашютных систем, а после выдвинулись в район выполнения поставленной задачи. Затем боевых пловцов Росгвардии эвакуировали с использованием каната.

«Это занятие стало контрольным этапом парашютно-десантной подготовки групп специального назначения на 30-дневном учебном сборе. Месяц назад росгвардейцы с учебным парашютом „Д-1-5У“ выполняли свои первые прыжки, которые позволили им освоить парашютную систему спецназначения „Стайер“», — сказал руководитель учебного сбора по парашютно-десантной подготовке спецназа Росгвардии полковник Сергей Лихторенко.

Помимо этого, росгвардейцы отработали высадку групп спецназа парашютным способом с оружием, контейнерами и различным снаряжением из самолета Ан-26. Это происходило в сложных метеорологических условиях на неподготовленную площадку.