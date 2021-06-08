Сочинцы заступились за собак-львов на курорте. Их удивляет спрос на крашеных зверей

В Сочи горожане требуют от полиции и властей города обратить внимание на пару фотографов. Они предлагают туристам сфотографироваться с собаками, подстриженными и выкрашенными подо львов. Люди уверены, что такой «грим» вредит животным. Но есть и те, кто считает, что миссию спасения лучше начинать с бездомных собак.

В Сочи туристам предлагают сделать фото с собакой, покрашенной и выстриженной подо льва. Многим такая возможность кажется привлекательной, и они охотно расстаются с купюрами в 500 рублей, чтобы дома похвастать необычным снимком. Вот только зоозащитники убеждены: такой «грим» — издевательство над животными.

Активисты уже обратились в Управление внутренних дел города Сочи. В пресс-службе полиции подтвердили, что все заявления зарегистрированы и сейчас по ним проводится проверка. Правоохранители уточняют, какие именно животные и как эксплуатируются, оформлены ли у хозяев документы на предпринимательскую деятельность и прочее.

Неравнодушные сочинцы не слишком верят в торжество справедливости. Они уже не первый год подают заявления в полицию с требованием обратить внимание на фотографов. Но те каждый сезон возвращаются, снова и снова приглашая туристов сделать фото с необычным животным на память.

На смену обезьянкам

Раньше на большинстве приморских набережных страны лидировали мелкие обезьянки, которые умиляли взрослых и пугали многих детей. Со временем появились совы и орлы, а также игуаны, крокодилы и удавы с заклеенными скотчем пастями для безопасности туристов. Но, к счастью, закон о диких животных основательно пошатнул этот бизнес.

И вот фотографы переключились на собак. Выглядит это вполне логично — животные социальные, уход за ними куда лучше знаком нашим соотечественникам, чем райдер заморской ящерицы. Достаточно просто выбрать подходящую по экстерьеру и неагрессивную породу. Кроме того, многие туристы не видят в этом ничего ужасного.

Злата, отдыхавшая в Сочи, рассказала «360», что собаки довольно ухоженные и добрые. Их хозяева не пристают к туристам, напротив — те сами проявляют интерес. Снимок с необычным животным стоит 500 рублей. Девушка отметила, что, конечно, не знает всех подробностей, но, по ее мнению, не похоже, чтобы над собаками издевались.

«У меня тоже есть собака, и часто дети просят погладить ее. Я им не отказываю, это же не издевательство над собакой, да и ей нравится внимание. Эти люди явно ухаживают за своими животными. Мне кажется, много других случаев, когда люди издеваются над животными и когда их реально нужно привлекать к ответственности», — сказала девушка.

Татьяна, главный администратор и модератор группы о бездомных животных в Сочи «Зоозабота», отметила, что для нее лично это неприемлемое обращение с животными. Но в пылу заботы об одних собаках не стоит забывать о других — простых бездомных дворнягах, которым тоже приходится нелегко в знойном климате города.

«Посмотрите по сторонам: куча бездомных собак лежит на улице на жаре, часто без еды, воды. Их травит кто-то ядами периодически, сбивают машины, их никто не лечит от болезней. И нет никому дела до них, кроме единиц волонтеров и приютов, которые завалены по горло несчастными кошками и собаками с улиц», — напомнила зоозащитница.

Горожане против

Местным жителям давно знакомы уличные фотографы Анастасия и Егор. По словам горожан, пара уже много лет эксплуатирует крашеных собак и диких животных для своего фотобизнеса. В соцсети на странице «Службы спасения животных» утверждают, что в 2017 году фотографы просто выбросили в лес двух крашеных самоедов.

Сочинцы отмечают, что в прошлом году туристам предлагали сфотографироваться со щенком, выкрашенным под панду. А еще у предприимчивой пары вроде бы есть обезьянки, маленькие еноты, крашеные кролики, попугай, лемур и даже львенок. Самих же фотографов характеризуют как агрессивных людей.

Горожанка Анна, столкнувшись с фотографом Егором и его собакой, вызвала полицию. Но к моменту прибытия правоохранителей мужчина уже ушел. Тем не менее девушка написала заявление в полицию. По ее мнению, подобная стрижка для собак не рекомендована, да и сидеть целыми днями на жарком солнце вряд ли полезно животному.

Девушка призналась, что не слишком верит в успех: на пару неоднократно жаловались, но это не мешает им продолжать заниматься своим делом, вывешивая видео и снимки в соцсетях и привлекая новых клиентов. Это подтвердил и сочинец Георгий, который, по его словам, вместе с другими жителями неоднократно жаловался в полицию и администрацию города.

«Фото с экзотическими животными очень актуальная для города тема. Фотографы уже не знают, как завлечь клиентов, вот и красят собак. Но куда больше удивляет, что это вызывает спрос. Он отображает реалии нашего общества. <…> Как мы видим, оно, не побоюсь этого слова, дикое», — резюмировал сочинец.