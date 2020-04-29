Сочинская полиция проверит сообщения о массовой травле собак

По словам очевидцев, животные умерли в страшных мучениях. Их не удалось спасти. По предварительной информации, речь идет о трех собаках.

Одну из них доставили в ветеринарную клинику. Она находится в тяжелом состоянии. В региональном управлении МВД заверили, что проводится проверка.

«Инцидент произошел 28 апреля. Сообщение зарегистрировано», — обозначили в пресс-службе ведомства.