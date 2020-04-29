    29 апреля 2020, 21:12

    Сочинская полиция проверит сообщения о массовой травле собак

    Артур Блянихов

    Накануне пользователи соцсетей рассказали о травле собак в одном из микрорайонов Сочи. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

    По словам очевидцев, животные умерли в страшных мучениях. Их не удалось спасти. По предварительной информации, речь идет о трех собаках.

    Одну из них доставили в ветеринарную клинику. Она находится в тяжелом состоянии. В региональном управлении МВД заверили, что проводится проверка.

    «Инцидент произошел 28 апреля. Сообщение зарегистрировано», — обозначили в пресс-службе ведомства.