«Собачий концлагерь» в Нижневартовске распустили. Теперь горожане боятся бездомных псов на улицах

В Нижневартовске из ангара зоозащитники выпустили более 30 бездомных собак. Животных морили голодом в антисанитарных условиях много дней, некоторые даже погибли. Однако горожане не поддерживают защитников животных — город давно уже терроризируют стаи бродячих псов.

В Нижневартовске, на улице 2П-2, зоозащитники выпустили из ангара порядка трех десятков собак. За железной дверью бродячие и голодные собаки содержались в жутких антисанитарных условиях. У животных много дней не было ни еды, ни питья, ни возможности вырваться из тесного помещения, сообщил местный телеканал №1.

Страшный ангар оказался частным приютом. По словам зоозащитницы Евгении Глотковой, помещение снимала некая Наталья П. Сюда волонтеры привозили псов для временного содержания, собирая деньги неравнодушных горожан на еду и лекарства для животных. После собак пристраивали в семьи.

Но однажды Наталья исчезла, бросив закрытых в ангаре собак. Когда зоозащитники поняли, что ни хозяйка приюта, ни ее муж не собираются выходить на связь, они вызвали МЧС и полицию. Замок срезали, двери открыли — и зловоние чуть не сбило людей с ног.

Увы, это не первая история садистского отношения к братьям меньшим. Не так давно были опубликованы страшные кадры из собачьего приюта при исправительной колонии в Чите. После того, как запись попала в СМИ, проверкой приюта занялась прокуратура Забайкальского края.

Освобожденные и... нежеланные

Несколько собак вырвались на волю и убежали. Более десятка истощенных псов забрали сотрудники отлова, еще 17 забрали себе волонтеры на временную передержку. Но горожане не оценили подвига зоозащитников. На них градом посыпались претензии людей, которые порядком устали от бездомных собак.

На странице телеканала в соцсети нижневартовцы перечисляют прелести такого соседства: растерзанный мусор, «украшенные» продуктами жизнедеятельности животных улицы, да и просто страх за свою жизнь. Жители называли адреса и просили приехать и снять на видео бродячих собак, которые не дают прохода прохожим.

Жители Нижневартовска давно жалуются, что в центре города бродят собачьи стаи, а местная администрация никак не может решить эту проблему. Псы далеко не всегда чипированы, многие настроены достаточно агрессивно, рассказал сайт Муксун.fm.

Местные СМИ отмечают, что ситуация с бродячими собаками в городе ухудшилась после принятия закона о защите животных. Так, в Нижневартовске с 2017 года количество отловленных животных выросло на треть, настолько же увеличилось число заявок на отлов бродячих собак, сообщил сайт «СМИА СИА-ПРЕСС».

Издание процитировало руководителя ветеринарной службы ХМАО, который рассказал, что приюты для бродячих животных не решают проблему, а только увеличивают бюджетные траты. По мнению специалиста, переломить ситуацию можно, лишь взяв численность животных под контроль и искоренив понятие «бездомное животное».

Пока замкнутый круг

В конце прошлого года администрация Нижневартовска объявила тендер по поиску подрядчика для содержания бездомных животных. Более чем за 20 миллионов рублей компания должна год отлавливать, лечить, чипировать и при необходимости содержать или передавать в приюты кошек и собак, написал сайт ТРК «Сургутинтерновости».

Сегодня городская служба отлова собак исправно публикует данные о безнадзорных животных, их фотографии, а также график рейдов по отлову. В среднем на отлов одного питомца администрация Нижневартовска готова тратить почти 2,5 тысячи рублей.

Но главным в проблеме были и остаются не собаки или деньги, а люди. Простые обыватели, которые не желают проводить стерилизацию своих питомцев, могут выгнать не потрафившую собаку, выбросить нежданных «нагулянных» щенков или довести своим жестоким отношением пса до побега. Именно так и появляются те самые стаи.