Активистка рассказала о собачьем каннибализме в приюте при читинском ИК-3

Прокуратура в Чите проверит сообщения в СМИ о ненадлежащих условиях содержания бродячих собак в приюте при ИК-3, где животные якобы поедают друг друга. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Забайкальского края.

Сотрудники прокуратуры и специалисты контролирующих органов дадут оценку соблюдению требований законодательства об обращении с животными, изучат условия содержания собак, в том числе вопросы питания и лечения. Кроме того, надзорное ведомство оценило законность привлечения осужденных к труду на этом объекте.

Администратор читинского паблика помощи животным «Верность» в соцсети «ВКонтакте» Ирина Морозова рассказала изданию «Подъем», что зоозащитники неоднократно жаловались на условия содержания собак в приюте при исправительной колонии, но в Роспотребнадзоре и прокуратуре не верили им и просили доказательств. После этого Морозова незаконно проникла на территорию ИК и сняла собак на видео. Она сообщила, что в ее адрес после этого начали поступать угрозы.

Ранее в Кемерове в приюте для животных «Маячок» взорвался газовый баллон. Погибли две собаки, еще четыре пострадали. Хозяйка приюта находится в реанимации.