Снег в мае, ураганы и буйная зелень. Почему в российских регионах такая разная весна
Метеоролог заметила, что территория России «стоит на двух сезонах»: Север — в холодном, а южные районы — в теплом.
«У нас, можно сказать, конец мая — это лето в южных районах России. И там могут быть грозы, ливни, шквалы. А на севере это еще продолжение зимы. Поэтому там сыплет снежок. <…> Поэтому такие контрасты у нас и наблюдаются на территории РФ», — пояснила она.
Позднякова добавила, что крупной положительной аномалией можно считать экстремальную жару на юге Западной Сибири. Но и там подобные явления в последние годы случаются намного чаще. Это происходит из-за «более меридианного» характера погодных процессов.
В московском регионе погода по своему температурному режиму пока календарю не соответствует, и скорее характерна для первых чисел мая. Хотя, судя по виду за окном, на улице действительно середина мая. Ждать погодных изменений в ближайшие пять-семь дней не стоит.
«Длительный период прохладной погоды сохранит нам прелесть и буйство весны. Такой нам подарок на период самоизоляции», — заключила Татьяна Позднякова.
Кому снег с ураганом, а кому — зелень на улицах
Если вчера мело в Калининградской области, то 14 мая снегом завалило Красноярский край. Очевидцы опубликовали кадры, снятые на трассе Канск — Абан — Богучаны.
«Снег уже растаял, можно спокойно проехать», — уточнили в подписи к видео.
За минувшую ночь побелел Мурманск. В городе выпало около восьми миллиметров осадков в темное время суток, отметили в паблике «Погода в Мурманске».
Снегом накрыло иркутский Братск, что напомнило заскучавшим жителям о том, как выглядит настоящая зима.
Мощный ветер не стихает в Чите. Ураган и вчера принес массу проблем — валил деревья, срывал крыши с домов и переворачивал гаражи.
«Тем временем природная стихия решила стереть Читу с карты мира», — комментировали происходящее за окном.
В Санкт-Петербурге прошел снег с дождем. Некоторые жители, выглянув в окно, решили, что природа решила пошутить над ними. «Это еще что за первоапрельская шутеечка?! На фото 09:00», — написали в Сети.
В области, судя по размещенным в Сети кадрам, просто снежно. На сайте Гидрометцентра указано, что температура воздуха в Северной столице днем достигнет +10 градусов.
В Москве синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь. Воздух должен прогреться до +13…+15 градусов. Пока что в российской столице весны больше, чем в некоторых городах.