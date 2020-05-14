Снег в мае, ураганы и буйная зелень. Почему в российских регионах такая разная весна

Тепло, которое радовало россиян в первые дни мая, оказалось недолгим. На улице ощутимо похолодало. В некоторых регионах бушевала метель, а где-то ветер срывал крыши с домов и опрокидывал гаражи. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «360» назвала контраст погоды в разных регионах РФ характерной темой для мая.

Метеоролог заметила, что территория России «стоит на двух сезонах»: Север — в холодном, а южные районы — в теплом.

«У нас, можно сказать, конец мая — это лето в южных районах России. И там могут быть грозы, ливни, шквалы. А на севере это еще продолжение зимы. Поэтому там сыплет снежок. <…> Поэтому такие контрасты у нас и наблюдаются на территории РФ», — пояснила она.

Позднякова добавила, что крупной положительной аномалией можно считать экстремальную жару на юге Западной Сибири. Но и там подобные явления в последние годы случаются намного чаще. Это происходит из-за «более меридианного» характера погодных процессов.

В московском регионе погода по своему температурному режиму пока календарю не соответствует, и скорее характерна для первых чисел мая. Хотя, судя по виду за окном, на улице действительно середина мая. Ждать погодных изменений в ближайшие пять-семь дней не стоит.

«Длительный период прохладной погоды сохранит нам прелесть и буйство весны. Такой нам подарок на период самоизоляции», — заключила Татьяна Позднякова.

Кому снег с ураганом, а кому — зелень на улицах

Если вчера мело в Калининградской области, то 14 мая снегом завалило Красноярский край. Очевидцы опубликовали кадры, снятые на трассе Канск — Абан — Богучаны.

«Снег уже растаял, можно спокойно проехать», — уточнили в подписи к видео.

За минувшую ночь побелел Мурманск. В городе выпало около восьми миллиметров осадков в темное время суток, отметили в паблике «Погода в Мурманске».

Снегом накрыло иркутский Братск, что напомнило заскучавшим жителям о том, как выглядит настоящая зима.

Мощный ветер не стихает в Чите. Ураган и вчера принес массу проблем — валил деревья, срывал крыши с домов и переворачивал гаражи.

«Тем временем природная стихия решила стереть Читу с карты мира», — комментировали происходящее за окном.

В Санкт-Петербурге прошел снег с дождем. Некоторые жители, выглянув в окно, решили, что природа решила пошутить над ними. «Это еще что за первоапрельская шутеечка?! На фото 09:00», — написали в Сети.

В области, судя по размещенным в Сети кадрам, просто снежно. На сайте Гидрометцентра указано, что температура воздуха в Северной столице днем достигнет +10 градусов.

В Москве синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь. Воздух должен прогреться до +13…+15 градусов. Пока что в российской столице весны больше, чем в некоторых городах.