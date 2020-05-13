Ураган разбушевался в Чите. Там сносило крыши и гаражи

В Чите разбушевался ураган, который снес кровлю с нескольких домов. Шквалистый ветер опрокинул даже гараж. Очевидцы сняли природный катаклизм на видео.

Люди сняли из окон зрелище не для слабонервных. На первом видео подборки пользователя Instagram grompeace ветер полностью срывает крышу со здания, а на втором, человек еле успевает убежать от поднявшегося в воздух металлического гаража.

На этом видео оператор еле успел закрыть окно в подъезде за секунды до того, как сорвало кровлю со зданий напротив.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сейчас ураган стих. Масштабы разрушений еще предстоит оценить. За помощью к спасателям никто из читинцев не обращался. Информации о пострадавших из-за шквалистого ветра пока нет.