Удобрять и защищать. 5 простых шагов, как вырастить крупную и здоровую картошку

Сложная экономическая обстановка и наличие свободного времени из-за нерабочих дней заставили россиян увеличить количество и размеры грядок на дачах. Но для сбора хорошего урожая мало просто посадить, важно еще и правильно ухаживать. Пять простых советов, чтобы вырастить крупную и здоровую картошку.

Удобрять

Современные сорта картофеля являются высокоинтенсивными. Поэтому их необходимо подкармливать органическими и минеральными удобрениями, сообщил «360» Алексей Мелешин кандидат сельскохозяйственных наук и завлабораторией генетики Всероссийского НИИ картофельного хозяйства имени Лорха. Это могут быть сидераты, торф, перепревший навоз, минеральные препараты или комплекс из них.

«За исключением узкого органического сегмента весь картофель и почти все фрукты и овощи, которые мы покупаем в магазине выращены на основе минеральных удобрений. Для растений нет разницы откуда они получат минеральные вещества — из навоза или из минеральных удобрений», — добавил Мелешин.

Источник фото: Wikipedia

Но если хочется вырастить ту самую, экологически чистую картошечку, лучше использовать натуральные удобрения. Например, гуматы, рассказала агроменеджер подмосковного хозяйства АО «Озеры» Валентина Романюк. Их можно добавлять как при посадке, так и в процессе роста или цветения кустов.

Другая полезная для картошки подкормка — монофосфат калия. Благодаря ей улучшается всхожесть и длительность хранения урожая, повышает содержание крахмала в клубнях, рассказал фермер Владимир Акатьев.

«В нем нет азота, то есть нитратов, которые есть в других удобрениях. Его надо развести в воде и опрыскать по листьям во время бутонизации и цветения», — уточнил он.

Защищать

Помимо этого картошку нужно защищать от вредителей — колорадского жука, объедающего ботву или проволочника — личинок щелкуна, портящих клубни и стебли. Лучше, конечно, обработать клубни перед посадкой, отметил Мелешин. Тогда к моменту употребления картошки «химикатов» в ней почти уже не останется. А если обрабатывать почву или ботву по мере возникновения проблемы, их будет больше. А главное, не нужно будет забивать этим голову летом.

Колорадский жук. Источник фото: Pixabay

«Нужно обрабатывать от колорадского жука. Есть большой список препаратов, которые разрешены к применению в России. Они свободно продаются. Это такие препараты, как „Каратэ“, „Регент“, „Актара“», — пояснила Романюк.

Еще один любитель чужой картошки — совка. Избавиться от нее тяжело — личинки зимуют глубоко в земле. Осенью после сбора урожая почву надо перекопать, прорыхлить и внести те же препараты, что помогают от колорадского жука. И постараться два года не сажать овощи в этом месте.

Поливать

Картошка не любит полива по ботве, так называемого дождевания. Это провоцирует развитие бактерий и грибков и растение может заболеть фитофторозом. Поэтому, если есть возможность нужно поливать по бороздам с последующим рыхлением — это более оптимальный вариант. Или защищать растения химикатами, подчеркнул Мелешин.

Фитофтороз. Источник фото: Wikipedia

«Самый страшный враг картофеля — грибок фитофтора. От него нужно опрыскивать химическими препаратами, но они не вредны для человека. За сезон нужно примерно три раза минимум обработать кусты», — подтвердил Акатьев.

Частота и обильность полива зависят от погоды и почвы, на которой растет картошка. Песчаные грядки придется поливать почаще. Главное, увлажнять почву во время бутонизации и в конце цветения.

«Обычно для картофеля критически важными являются два момента. Первый — период бутонизации, когда формируется количество клубней на куст и период окончания цветения и уже непосредственно выбегание ботвы. В этот период происходит рост клубней», — сказал Мелешин.

Окучивать и закрывать

Как ни странно, но окучивать картошку нужно не везде. В центральной полосе, если сажать клубни в заранее подготовленные «гребни», это не обязательно, подчеркнул Мелешин Но если почва тяжелая, ее нужно прорыхлить. Главное — прекратить окучивание, когда растения «сомкнутся в рядки».

То есть ботва одного куста будет касаться листьев другого. Иначе можно повредить корневые волоски и само растение.

Источник фото: Torange

Май 2020 года выдался холодным. Если картошка еще не взошла, пояснила Романюк, можно накрыть грядки черным укрывным материалом.

«Но если высота всходов выше пяти сантиметров, укрывной материал будет мешать их росту. Растения будут извиваться, а им надо распрямляться. Сейчас на улице около +14 градусов, такая температура не считается холодной для картофеля», — добавила она.