Угольный демарш поляков. Это влетит России в копеечку?

Вопрос о сбыте угля вовсе не новый для России, особенно учитывая ключевую роль энергоносителей в нашем экспорте. Еще несколько лет назад было известно, что Европа для российских угольщиков может быть закрыта по разным причинам, шли разговоры о том, что нужно развивать Восток, всегда охотно скупающий российские энергоносители за счет все большего количества развивающихся стран в Азии и Африке.

Однако сейчас Россия экспортирует уголь более чем в 50 стран мира, и соотношение восток/запад по долям в нашем угольном экспорте примерно равнозначное. Однако из восьми крупнейших стран-потребителей российского угля только три — восточные, и вопрос переориентировки экспорта угля пока еще предстоит решить.

Структура экспорта российского угля в 2017 году. Источник фото: ЦДУ ТЭК

Недавно Владимир Путин отмечал, что для России не очень хорошо зависеть от внешних рынков, имея в виду, что у угольных производителей должна всегда быть готова альтернатива как раз на такие случаи.

Многие эксперты говорят, что Варшава так или иначе вернется за российским углем. Наш уголь во многом качественнее польского, у него выше теплоотдача, КПД, от его использования остается меньше золы. К тому же, девять миллионов тонн угля, которые покупала Варшава — слишком большой объем, чтобы одномоментно от него отказаться.

Погода также напрямую влияет на состояние угольной промышленности в России. Очевидно, что при такой теплой зиме потребление угля неизбежно падает, что очень плохо сказывается на прибыли компаний. При похолодании спрос на энергоноситель тут же возрастает. Некоторые эксперты уверены, что это также серьезная причина для того, чтобы Польша снова начала покупать уголь из России.

Многие говорят, что 2020 год станет одним из самых тяжелых в новейшей истории российской угольной промышленности. Цены на уголь падают, падает инвестиционная привлекательность отрасли, а значит банки неохотно вкладывают средства при таких рисках, или делают это под большой процент.

Так что вопрос, что Россия будет делать с углем, пока остается без ответа, по крайней мере очевидного. Из всех отраслей энергетики именно добыча угля по приросту опережает все остальные (нефть, газ и электроэнергетика). Темпы прироста добычи колоссальные, если еще в 2005 году добывалось 298 миллионов тонн, то в прошлом году министр энергетики докладывал президенту, что за 2018 год добыча угля составила 439 миллионов тонн (на 6,8% больше 2017 года). За 2019 год угля добыли еще больше — 445 миллионов. Важно отметить, что чуть менее половины ушло на экспорт — 215 миллионов тонн.

В конце концов, на фоне этой цифры девять потерянных польских миллионов выглядят не так угрожающе.