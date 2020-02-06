Госкомпании Польши откажутся от российского угля

По информации сайта RT, Сасин отметил, что ограничение касается не только импорта из России, но также из США и стран Южной Америки.

«Могу заявить, потому что я провел переговоры с руководителями государственных компаний по этому вопросу, что они больше не будут доставлять уголь из-за рубежа», — подчеркнул он.

По некоторым данным, в 2019 году в Польшу ввезли 18-19 миллионов тонн зарубежного угля. Более 70% — импорт из России.