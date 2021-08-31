Смотрим дома в сентябре: новые сериалы и сезоны, доступные на стриминговых сервисах

За время пандемии стриминговые платформы стали еще популярнее. В сентябре Netflix, Apple Tv+ и другие платформы радуют новыми сезонами уже полюбившихся сериалов, а еще не скупятся на новинки. О том, когда выйдет финальный сезон «Люцифера» и почему нельзя пропускать премьеру «Платформы», — в материале «360».

«Чем мы заняты в тени»: 3-й сезон

2 сентября, FX

Фильм Тайки Вайтити «Реальные упыри» многим пришелся по душе, поэтому неудивительно, что по его мотивам появился сериал. Он рассказывает о быте четырех вампиров, проживающих в Нью-Йорке. Они спорят по поводу того, чья очередь убираться дома, страдают от сердечных драм и ищут кровь для пропитания.

Новые серии будут выходить каждую неделю.

«Бумажный дом»: первая часть 5-го сезона

3 сентября, Netflix

Культовый испанский сериал про воров подходит к концу. В начале сентября на Netfliх выйдет первая часть финального сезона. Она будет состоять из шести серий, оставшиеся четыре выйдут в декабре.

«Бумажный дом» стал самым популярным неанглоязычным сериалом на Netflix. Для тех, кто шоу еще не смотрел, скажем, что все начинается с истории восьми воров, пытающихся ограбить Королевский монетный двор Испании. Сериал сочетает в себе элементы триллера, детектива, драмы и, будем честны, мыльной оперы.

«Золушка»: фильм

3 сентября, Amazon Prime Video

Amazon выпускает очередную экранизацию «Золушки». Эта успела наделать шума задолго до выхода, а все благодаря нестандартному выбору крестной Феи. Ее роль исполнил американский певец и актер Билли Портер. Саму Золушку сыграла популярная певица Камила Кабелло.

«Американская история преступлений»: 3-й сезон

7 сентября, Fox

Райан Мерфи продолжает снимать сериалы про события, потрясшие американскую общественность. Третий сезон расскажет про знаменитый скандал, случившийся после обнаружения сексуальной связи между президентом США Биллом Клинтоном и сотрудницей Белого дома Моникой Левински в 1998 году.

Новые серии будут выходить каждую неделю.

«Пропавшая»: мини-сериал

9 сентября, КиноПоиск HD

Российские платформы также приберегли для нас несколько новинок в сентябре. На «КиноПоиске HD» выйдет четырехсерийный триллер Вадима Перельмана. История начнется с того, как к богатым родителям возвращается их пропавшая 10 лет назад дочь. Девочка не помнит, что с ней происходило все это время, а ее возвращение вместо радости приносит только проблемы.

«Контакт»: 1-й сезон

9 сентября, PREMIER

Сериал расскажет про бывшего опера Глеба, которого за излишнее пристрастие к алкоголю перевели из убойного отдела в отдел по делам несовершеннолетних. С подростками у него контакт совершенно не идет, в особенности с собственной дочерью Юлей.

«Контейнер»: 1-й сезон

9 сентября, START

Российская драма с Оксаной Акиньшиной в главной роли выйдет на платформе START. Сюжет крутится вокруг суррогатной матери Саши, которая на время беременности переезжает в дом к своим богатым заказчикам. Вскоре забота о ребенке превратится в сложное испытание для каждого из героев.

Точный график выхода серий неизвестен.

«Люцифер»: 6-й сезон

10 сентября, Netflix

В этом году Netflix также прощается с сериалом «Люцифер». Финальный сезон будет состоять из 10 эпизодов. Все серии одновременно выйдут на платформе 10 сентября.

Источник фото: «КиноПоиск»

Сериал рассказывает о повелителе преисподней Люцифере Морнингстаре, которому наскучила его работа. Вместо этого он сбегает в порочный Лос-Анджелес, держит ночной клуб и помогает детективу полиции раскрывать преступления. По мере развития сюжета зрителей ждут знакомство с братьями Люцифера, его матерью и даже Богом.

«Кейт»: криминальный боевик

10 сентября, Netflix

Если сериалы вам наскучили, то Netflix подготовил для вас фильм-боевик «Кейт» с Мэри Элизабет Уинстэд в главной роли. У ее героини есть 24 часа, чтобы разобраться со своими врагами, а заодно найти противоядие от того, чем ее отравили. В фильме вас ждут драки, убийства и дружба Кейт с дочерью одного из своих противников.

«Сцены из супружеской жизни»: мини-сериал

12 сентября, HBO

Джессика Честейн и Оскар Айзек сыграли в ремейке одноименного проекта 1973 года о кризисе в отношениях одной пары. В пяти эпизодах зрители понаблюдают за тем, как идеальный с виду брак на самом деле разваливается изнутри.

Точный график выхода эпизодов пока не известен.

«Y. Последний мужчина»: 1-й сезон

13 сентября, Hulu

Не сериал, а мечта феминистки. Шоу, основанное на комиксах Брайана К. Вона, расскажет про постапокалиптический мир, в котором почти не осталось мужчин. Зрители смогут понаблюдать за тем, как женщины приспосабливаются к новым обстоятельствам, а также проследят за историей единственного выжившего парня по имени Йорк.

Точный график выхода эпизодов пока не известен.

«Вертинский»: 1-й сезон

13 сентября, KION

Если вы любите истории про реальных людей, то платформа KION порадует вас биографическим сериалом «Вертинский». В восьми эпизодах создатели расскажут, как артист покинул Россию в 1919 году, а затем вернулся в нее в 1943 году, как по ходу своей жизни смог очаровать королевских особ и воров. Это история о добром человеке, который добился большой славы и счастья.

Первые две серии выйдут на платформе 13 сентября. Дальнейший график выхода эпизодов пока не известен.

«Платформа»: 1-й сезон

16 сентября, Hulu

Сериал будет состоять из пяти эпизодов, рассказывающих отдельные истории. Позиционируется он как сатирическая версия «Черного зеркала», а работал над ним один из создателей сериала «Офис» Б. Дж. Новак.

Точный график выхода эпизодов пока не известен.

«Сексуальное просвещение»: 3-й сезон

17 сентября, Netflix

Источник фото: «КиноПоиск»

Для тех, кто соскучился по школе и подростковым драмам, Netflix выпускает «Сексуальное просвещение». Сериал рассказывает о социально неловком подростке-девственнике Отисе. Он живет с мамой, которая работает секс-терапевтом, дружит с геем и влюбляется в свою дерзкую одноклассницу Мэйв. А еще тайком проводит сеансы терапии для своих одноклассников.

Все серии третьего сезона выйдут в один день.

«Утреннее шоу»: 2-й сезон

17 сентября, Apple TV+

Сериал с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом возвращается со вторым сезоном. Новые эпизоды будут выходить еженедельно на платформе Apple TV+.

Главные герои работают в утреннем шоу, попавшем в эпицентр скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах на рабочем месте. Сериал раскрывает изнанку телевизионного мира, а также показывает, как каждый стремится урвать свой кусочек славы.

«Псы Резервации»: финал первого сезона

20 сентября, Hulu

Тайка Вайтити, прославившийся «Реальными упырями» и «Кроликом Джоджо», выпустил новый сериал в жанре криминальной комедии. Сюжет крутится вокруг четырех подростков-индейцев, мечтающих вырваться из захолустной сельской местности в Оклахоме. Параллельно они совершают преступления и с ними же борются.

Новые серии выходят каждую неделю.

Источник фото: «КиноПоиск»

«Звездные войны: Видения»: 1-й сезон

22 сентября, Disney+

Новый анимационный сериал был сделан при совместном производстве США и Японии. Его события развернутся во вселенной знаменитой франшизы.

Точный график выхода эпизодов пока не известен.

«Девять совсем незнакомых людей»: финал мини-сериала

22 сентября, Hulu

Похоже, Николь Кидман стала фанаткой творчества Лианы Мориарти. Сначала она исполнила главную роль в экранизации ее романа «Большая маленькая ложь», а теперь блистает в новом сериале «Девять совсем незнакомых людей».

Мини-сериал в духе детективного триллера рассказывает о девяти людях, прибывших на элитный курорт для получения лечебной терапии. Длиться она будет 10 дней, а наблюдает за ними директор в исполнении Николь Кидман.

Новые серии выходят каждую неделю.

«Полуночная месса»: 1-й сезон

24 сентября, Netflix

Этот сериал создан для любителей ужасов и триллеров. Сюжет крутится вокруг священника, прибывающего на изолированный остров, где начинают твориться странные вещи. Сезон выйдет целиком в один день.

«Основание»: 1-й сезон

24 сентября, Apple TV+

Новинка от Apple Tv+ в жанре фантастики, у которой есть шанс стать новой «Игрой престолов». Сюжет сериала разворачивается в далеком будущем, где люди давно живут за пределами Земли. Однако Галактической империи может скоро прийти конец, поэтому ученый Гэри Селдон создает организацию «Основание», чтобы спасти человечество.

Шоу является экранизацией одноименного книжного цикла Айзека Азимова. Точный график выхода эпизодов пока не известен.