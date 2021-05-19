Билли Портер признался, что уже 14 лет болен СПИДом

Американский актер Билли Портер, получивший известность после сериалов «Поза» и «Американская история ужасов», рассказал, что 14 лет назад узнал, что он ВИЧ-позитивен. Все это время он скрывал информацию о своем состоянии от коллег, друзей и даже матери потому, что ему было стыдно в этом признаться.

Он заявил в интервью The Hollywood Reporter, что принадлежит к поколению, которое точно знало, как защитить себя от подобного заболевания, но это все равно случилось. Актер признался, что 2007 год был худшим в его жизни, хотя ему предшествовали 10 лет почти полной безвестности.

«В феврале мне поставили диагноз диабет второго типа. В марте я подписал бумаги о банкротстве. А в июне я узнал, что у меня СПИД. Мне было стыдно в этом признаться, поэтому я молчал 14 лет. Тем более, что я рос в семье евангельских христиан-пятидесятников, где СПИД считался божьим наказанием», — признался актер.

О болезни знали его сестра и гражданский муж. Билли Поттер не смог рассказать об этом матери, которой и так уже досталось от собратьев по вере за его открытую гомосексуальность. Актер пытался жить, строить карьеру, скрывая правду из опасений, что о его диагнозе узнают окружающие. Это стало бы еще одним поводом для дискриминации.

«Я жил с чувством стыда долгое время, думаю, оно еще долго будет меня преследовать. Уверен, что теперь этот диагноз — первое, что будут упоминать люди, говоря обо мне. Но мне плевать. Я намного больше, чем этот диагноз. Если вы не хотите работать со мной из-за ВИЧ-статуса, вы просто меня не стоите», — заявил актер.

В марте прошлого года стало известно, что Билли Портер сыграет гендерно-нейтральную фею-крестную в новой экранизации сказки про Золушку.