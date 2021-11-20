Смерть Гаркалина вязали с пневмотораксом. Это одно из самых тяжелых осложнений ковида

Перед смерnью у Валерия Гаркалина начался пневмоторакс и полиорганная недостаточность, сообщил Mash. Академик РАМН, директор НИИ пульмонологии ФМБА Александр Чучалин рассказал «360», что это одни из самых тяжелых осложнений при ковиде.

Гаркалин попал в больницу с коронавирусом в начале октября. Его состояние постоянно становилось хуже: сначала его перевели в реанимацию, потом подключили к аппарату ИВЛ. Позже его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, чтобы наполнить кровь кислородом.

К 23 октября легкие актера были сильно поражены, уровень кислорода в крови упал до 40%. Потом у Гаркалина начался тромбоз и развился сепсис, врачи регулярно проводили переливание крови. СМИ заявили, что актеру могут ампутировать руку, если состояние не начнет улучшаться.

Невролог Павел Хорошев отметил, что тромбоз грозит всем, кто заразился коронавирусом.

«Я скажу больше: [под угрозой] все нормальные люди, у которых нормально реагирует иммунная система на ковид. Поэтому нужно очень внимательно к себе относиться. Все, что можно сделать, — минимизировать дозу вируса, которую мы можем получить», — отметил он и добавил, что вероятность все же не слишком высокая.

Что такое пневмоторакс и полиорганная недостаточность

Пневмоторакс может стать одним из самых тяжелых осложнений при этой болезни. Он смертельно опасен.

«При ковиде одно из самых тяжелых осложнений — развитие буллезной болезни легких. Это воздушные блистеры, которые возникают вследствие того, что мелкие сосуды обтурируются тромбами, развивается ишемия, некроз тканей. Приходит большое количество макрофагов, они съедают эту некротическую ткань, и они замещаются воздушным пузырем — блистером», — рассказал Чучалин.

При ковиде у людей, особенно у тех, кто был на ИВЛ, эти участки легких рвутся и развивается пневмоторакс, пояснил врач. Это осложнение угрожает жизни.

Полиорганная недостаточность возникает в результате воспаления мелких сосудов и капилляров в разных органах: легких, сердце, почках и даже в волосяных луковицах.

«И вот те процессы воспалительные, которые протекают, приводят в тромбообразованию. А тромбообразование. в свою очередь, приводит к ишемии органа, то есть к острому кислородному голоданию. Так и развивается полиорганная недостаточность», — объяснил Чучалин.

Он уточнил, что она бывает не только при коронавирусе. Такое состояние может возникнуть при сепсисе и некоторых других заболеваниях.

Нужна профилактика

По словам врача, наступление пневмоторакса и полиорганной недостаточности лучше предупреждать профилактикой.

«Нужно идти на опережение, чтобы тромбообразования не происходило. Это правильное назначение антикоагулянтной терапии и средств, которые улучшают транспорт кислорода в организме человека. Если же это уже произошло, нужно следить, например, чтобы блистеры не разорвались. Это проблема серьезная», — рассказал он.

Специалист уточнил, что пневмоторакс — это острое состояние, которое часто сопровождается остановкой дыхания и резким падением артериального давления. Также возникает анурия — отсутствие поступления жидкости в мочевой пузырь. «Это шокоподобное состояние», — заключил Чучалин.