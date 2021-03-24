Смерть бесланского депутата связали с кровной местью и бандитами. Главное

В Беслане похитили и убили депутата Тамерлана Торчинова. Он пропал 22 марта, вскоре полиция обнаружила его автомобиль со следами крови на переднем сидении. Причиной убийства могло стать прошлое чиновника — его связывают с местным авторитетом Джако, который ждет суда в СИЗО.

Похищен и убит

В понедельник, 22 марта, 64-летний депутат собрания представителей Бесланского городского поселения Тамерлан Торчинов, бывший президент международного аэропорта Владикавказ пропал после прогулки на ипподроме. В МВД по Республике Северная Осетия — Алания Торчинова объявили в розыск как «безвестно отсутствующего».

Спустя некоторое время обнаружили автомобиль депутата марки Lexus, на передних сиденьях были заметны следы борьбы и крови. Вечером 23 марта правоохранители нашли тело Торчинова без признаков жизни со следами насильственной смерти, передает издание «Крылья ТВ» со ссылкой на информированный источник.

Связь с бандой

В убийстве Торчинова подозреваются его однофамильцы. Их уже задержали для дачи показаний. Полиция начала доследственную проверку. По информации Life, причиной убийства стал давний конфликт. На допросе подозреваемые якобы признались, что долго планировали убийство и следили за своей целью.

Есть предположение, что Тамерлана Торчинова убили его же родственники за то, что в начале 2010-х он не сумел вытащить брата из банды. В 2013-м предприниматель Алан Торчинов хотел порвать с преступной деятельностью — он состоял в одной из самых опасных банд киллеров Северной Осетии, созданной авторитетом Асланом Гагиевым (Джако).

Алан Торчинов якобы попросил брата о помощи. Тамерлан уговорил Гагиева отпустить родственника, но бандит не сдержал слово и убил Алана Торчинова: неизвестные расстреляли автомобиль бизнесмена. Telegram-канал Baza добавил, что Тамерлан якобы знал о готовящемся покушении на брата, а потому ушел за несколько минут до расстрела.

После этого было совершено и покушение на самого Тамерлана Торчинова. На похоронах его брата другой член банды Олег Дзарахохов, больше известный как Колобок, открыл стрельбу. Четыре человека погибли, а Торчинов и еще один его брат были ранены. Именно Тамерлан Торчинов, по данным газеты «Коммерсант», был главной целью нападения.

Джако

Авторы Теlеgrаm-канала ВЧК-ОГПУ уверены, что убийство Тамерлана Торчинова может быть связано с судебным процессом над Джако. В материалах дела против криминального авторитета депутат якобы значился как «одна из ближайших связей Джако».

Аслан Гагиев находится под следствием в России на протяжении последних трех лет. В 2018-м Австрия экстрадировала главу банды на родину. На тот момент многие «подчиненные» Джако уже сидели, а на самого авторитета собрали более 20 томов материалов уголовного дела.

Его банде приписывали более 60 убийств по всей России в период с 2004 по 2013 год: от больших политиков и бизнесменов до случайных жертв и правоохранителей. Причем некоторые члены банды сами служили в силовых структурах, например в СОБРе, милиции и прокуратуре. Большинство участников преступной группировки были задействованы в военных действиях в Грузии и Южной Осетии.