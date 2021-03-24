Депутата гордумы Беслана нашли мертвым

В Беслане нашли тело пропавшего депутата местной гордумы Тамерлана Торчинова. Он пропал после прогулки по ипподрому. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Торчинов раньше занимал должность директора аэропорта «Владикавказ». По словам собеседника «360», в Беслане он был очень уважаемым человеком.

О его пропаже стало известно два дня назад. 22 марта 64-летний депутат отправился на прогулку по бесланскому ипподрому. После в его брошенном автомобиле Lexus обнаружили следы борьбы и крови.

Сейчас у входа в городской ипподром, где нашли окровавленную машину, работают сотрудники надзорного ведомства и полиции. По данным сайта «15-й регион», подозреваемые в убийстве Торчинова задержаны и дают показания.