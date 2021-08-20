Слежка или сбой техники? Откуда взялись голоса при звонках россиян по мобильному

Россияне пожаловались, что слышат чужие разговоры по телефону при звонках вопреки своему желанию. Некоторые опасаются, что так же можно подслушать и их. Проблема специалистам известна давно: в 1990-е многие встречались с подобным из-за перевода с аналогового вещания на цифровое. Сейчас случаи довольно редки, и едва ли стоит искать от них защиты.

Посты про сторонние звуки при наборе номера и голоса появляются в Сети довольно регулярно. Люди пишут, что только успели нажать клавишу вызова и поднести трубку к уху, сразу же раздается чужой разговор. Некоторым даже удалось записать его — на мобильный была установлена специальная программа из-за специфики работы.

Привет из 1990-х

Ученый-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с «360» заметил, что звуки чужих разговоров в телефоне — сейчас явление редкое. В 1990-е, наоборот, люди сталкивались с таким чаще.

«Были старые АТС. И с переходом на цифровую станцию одновременно работали и аналоговые, и цифровые станции. В связи с этим шло уплотнение каналов, <…> не происходило отсечение разговора того, кто разговаривал по этому каналу», — пояснил он.

Говоря простым языком, по одному проводу должны разговаривать только два абонента. Если канал уплотнить, а качественное и дорогостоящее разведение не сделать, то они смогут слышать других.

Это как настраивать плохой приемник: можно одновременно слышать две радиоволны — принцип тот же самый Виталий Вехов эксперт в области информационной безопасности

«Когда вы у провайдера или оператора связи заключаете договор, можете потребовать отдельную выделенную линию. Но она будет стоить дороже. Тогда можно пожаловаться оператору связи», — посоветовал эксперт.

В условиях среднестатистического абонента ситуацию со звуками чужого разговора он назвал случайностью.

Не бойтесь, защиты нет

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов заметил, что услышать посторонние голоса в своем телефоне можно не всегда. Происходит такое отчасти из-за установки новых вышек.

«Когда ставятся новые вышки, получаются такие перекрестные соединения или звонки», — сказал он.

Человек вряд ли поймет, если его звонок слушают. Да и оградиться от подобного, по большому счету, не получится. С такой точкой зрения согласился и владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«При звонке вклиниться в чужой разговор практически невозможно. В крайне небольшом диапазоне случаев такое случается. Связано с коммутатором, старым оборудованием. И не на звонке от оператора к оператору [такое случается], а, скорее всего, при звонке с мобильного телефона на стационарный. Настолько редкая ситуация, что обращать внимание бессмысленно», — заметил он.

Однако пожаловаться своему оператору, по мнению Александра Власова, нужно обязательно. Причем не звонком, а в письменной форме.

«Если вы слышите чужой разговор или вам кажется, что вас слушают, обязательно надо писать письменное заявление. Пусть ваш мобильный оператор разбирается», — посоветовал эксперт.

Муртазин добавил, что жалобу придется подкреплять какими-то доказательствами, а предоставить их порой непросто.

«Намеренно на сегодняшний день подключиться к чужому разговору невозможно. Это нереально», — заключил он.

Тем не менее при наличии у человека технических возможностей оградиться от слежки не получится.

Поймать шпиона

Выяснить, не прослушивают ли ваш смартфон, в домашних условиях все-таки можно. Директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказывал агентству «Прайм», что распознать прослушку помогут несколько характерных признаков. Например, наличие в гаджете приложений, которые владелец не устанавливал.

«Если вы видите, что телефон живет какой-то своей жизнью: включается — выключается, когда вы его не трогаете, то, вполне вероятно, это тоже является признаком того, что запущена программа прослушки», — объяснял специалист.

Обращать внимание стоит и на температуру устройства, когда смартфон не используется. Он не должен быть горячим. Перегрев и быстрая разрядка аккумулятора — одни из свидетельств работы сторонней программы в фоновом режиме.

Одним из признаков прослушивания телефонных разговоров сайт LifeWire называл пульсирующий звуковой сигнал или другие посторонние шумы во время звонка. Иногда появляются и короткие электронные сигналы, которые слышны даже при отсутствии набора номера или разговора.