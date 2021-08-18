Эксперт рассказал о методе, способном защитить от телефонных мошенников

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н. Э. Баумана Виталий Вехов рассказал о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют аудиозаписи собеседника в телефонном режиме. По словам криминалиста, существует лишь один метод, который защитит от таких аферистов, написало ИА Nation News.

В первую очередь, надо внимательнее относиться ко всем операциям, за которыми стоит перевод денежных средств или какого-то имущества. Гражданам следует соблюдать финансовую дисциплину, которая помогает предотвратить подобные правонарушения.

«Очень часто при подписании необходимых бумаг задним числом, мошенники просят перевести деньги до оформления документов, что в итоге и приводит доверчивых людей в руки мошенников из-за нарушения финансовой дисциплины», — отметил Вехов.

Самый действенный метод — это сбросить разговор с предполагаемым мошенником и перезвонить собеседнику, от имени которого был звонок, заключил эксперт.