«Следствие идет по легкому пути». Адвокат Василенко назвал незаконной переквалификацию статьи его похитителя и убийцы

Следствие выбрало более легкий путь в деле о похищении Юрия Василенко, тело которого до сих пор не нашли. Несмотря на улики, которые указывают, что он получил смертельное ранение, обвиняемому в похищении Александру Сошникову переквалифицировали статью в «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Об этом «360» рассказала адвокат Юрия Василенко Алена Адлер. Она подчеркнула, что переквалификация статьи незаконна.

По характеру повреждений, которые экспертиза зафиксировала на месте преступления, по характеру обильного кровотечения, Василенко был смертельно ранен. При этом, в виду того, что тело до сих пор не найдено, следствие идет явно по более легкому пути — поэтому переквалифицировало деяние по более легкой статье Алена Адлер.

Алена Адлер напомнила, что СМИ называют Юрия Василенко украинским криминальным авторитетом и организатором убийства экс-депутата Госудумы от КПРФ Дениса Вороненкова, мужа оперной певицы Марии Максаковой. Его убили в марте 2017 года, и в том же году Киев официально заявлял, что надеется на задержание и экстрадицию Василенко из России на Украину.

В начале января 2019 года Юрия Василенко похитили, устроив при этом стрельбу на Проспекте Мира в Москве. Адвокат отметила, что пропавший был знаком с авторитетом Александром Сошниковым — вместе с ним они занимались противоправной деятельностью. Несмотря на это, между мужчинами «сложились длительные неприязненные отношения». Алена Адлер подчеркнула, что, по версии следствия, именно старые счеты между ними и стали мотивом похищения Василенко.

Чтобы организовать преступление, Сошников привлек еще троих участников. Каждый из них имел обширные криминальные связи на территории России, причем двоих уже не раз судили.

«В январе 2019 года группа дождалась Василенко на выходе из кафе „Базилик“ на проспекте Мира и напала на него с целью похищения. Василенко оказал сопротивление нападавшим, и Сошников выпустил в него две пули, после чего группа затащила его в багажник припаркованного Mitsubishi Pajero и скрылась в неизвестном направлении», — отметила Адлер.

Вскоре после похищения Сошникова и двоих его подельников задержали, однако тело Василенко так и не нашли. Сейчас они содержатся под стражей. Сошникову предъявили обвинение сразу по нескольким тяжким статьям УК РФ: «Похищение человека», «Убийство», «Незаконное ношение оружия».

В постановлении о привлечении Сошникова в качестве обвиняемого, смерть Василенко, с большой долей вероятности, наступила из-за полученных ранений при отсутствии первой помощи. Это становилось понятно по по следам обильного кровотечения, которые остались а месте преступления.

Но труп был скрыт и до сих пор не найден оперативными работниками. Из-за их безрезультатных действий следствие переквалифицировало статью на менее тяжкую. Почувствуйте разницу: по совокупности статей с учетом вмененного ранее убийства Сошникову грозило бы до 15 лет лишения свободы, а сейчас лишь до 12 Алена Адлер.

«Переквалификация с убийства на тяжкие телесные повреждения — это возмутительное и умышленное уменьшение тяжести инкриминируемых деяний, которое может привести к ослаблению процессуального контроля и дальнейшему смягчению наказания виновным», — подчеркнула собеседница «360».

Она отметила, что защита Василенко уже подала ходатайство о переквалификации дела со статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» на «Убийство» в отношении Сошникова.