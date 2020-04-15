Скорая помощь не любит нарушителей самоизоляции. Почитайте истории врачей, которые устали работать 24/7

За последние сутки коронавирус нашли у 3388 жителей России. В Москве пациентов с СОVID-19 стало больше на 1774, а в Подмосковье — на 272. Первыми на вызовы к гражданам с подозрениями на коронавирус приезжают фельдшеры скорой помощи. Они работают изо всех сил, потому что число зараженных растет в «геометрической прогрессии». Вот, что они рассказывают о работе во время пандемии.

Если вы до сих пор считаете, что история с коронавирусом не так опасна, то просто посмотрите на статистику: во всей стране на момент написания материала было 24 490 зараженных коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки диагноз подтвердился у 3388 человек из этого числа, причем половина из них — в Москве. Заболевание нашли даже в тех регионах, которые до сих пор были «чисты»: некоторые жители Чукотского и Ненецкого автономных округов оказались заражены.

На вызов к каждому пациенту с подозрением на коронавирус выезжает автомобиль скорой помощи. И чем быстрее распространяется инфекция, тем больше работы становится у фельдшеров. Чтобы помочь им и себе, как раз и нужен режим самоизоляции. «360» пообщался с некоторыми врачами станций и узнал, как они работают в период пандемии.

Врач скорой помощи из Подмосковья Михаил заявил «360», что количество вызовов увеличивается в геометрической прогрессии. Фельдшеры не знают, подтверждается ли в больнице диагноз, но заявки на станцию поступают именно по поводу коронавируса.

Все время увеличиваются. Я бы даже сказал, в геометрической прогрессии. Все больше и больше. Мы их возим по больницам Подмосковья. С другой стороны, мы не знаем окончательного результата — подтвердился там тест или не подтвердился. Большинство больных идут под подозрение, а там, как сложилось, мы не знаем Михаил.

Врач петербургской скорой помощи Сергей рассказал «360», что с начала пандемии количество вызовов подскочило.

Очень сильно увеличилось, не справляемся. Задержки по вызовам составляют более часа. Другим пациентам — на давление и так далее — приходится ждать несколько часов даже. Я бы сказал, очень непростая [ситуация]. Мы сейчас как на войне Сергей.

Председатель независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков в беседе с «360» отметил, что люди вызывают скорую помощь по любому поводу, а простудное заболевание сразу трактуется как подозрение на пневмонию или коронавирус.

Количество вызовов увеличиться может, но количество того, сколько мы ездим, увеличиться уже не может, потому что скорая помощь и в Подмосковье, и в Москве работает на пределе своих сил Дмитрий Беляков.

Врач московской скорой Михаил Коневский поделился с «360» своим криком души насчет работы в период пандемии. По его словам, вызовов стало намного больше, потому что людей пугает даже кашель. Из-за этого фельдшеры работают по «сверхтрудной программе».

Реально увеличилось количество вызовов вследствие того, что люди боятся своего кашля, температуры. Вместо того, чтобы вызвать врача из поликлиники, который назначит лечение, они вызывают скорую помощь Михаил Коневский.

Беляков отметил, что работники скорой справляются с нагрузкой, но возвращаются домой с «огромными беременными глазами». У собеседника «360» 21 апреля будет очередное дежурство. Из-за него он не увидит родных целых четыре дня — три на работу, один на сон.