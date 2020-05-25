Сколько нас таких уходило в лес. Как теории заговора заставляют россиян бежать из дома от коронавируса

В Приморье мужчина ушел в лес вместе с детьми спасаться от коронавируса. В России это уже не первый подобный случай. «360» разбирается в психологических причинах таких историй.

Нестандартный способ самоизоляции придумал 40-летний житель приморского поселка Кавалерово: 18 мая он, взяв с собой троих детей, ушел в лес — спасаться от коронавируса. Как выяснилось, мужчина очень переживал из-за пандемии, а также верил в различные теории заговора, опасался всеобщей чипизации и точек 5G. Одна из сотрудниц школы, в которой учились его дети, рассказала, что он всегда производил впечатление немного странного человека. Но при этом с детьми проблем не было — хорошо одеты, обуты, накормлены, часто их видели веселыми.

Нашли семью спустя несколько дней. Сейчас дети находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Похожий случай произошел в начале апреля в Татарстане: 35-летняя женщина решила спрятаться от чипизации в лесу, который находился в трех километрах от ближайшего населенного пункта, прихватив с собой и двух сыновей. Вместе с ними она примерно две недели жила в шалаше, питаясь листьями, пока один из сыновей не сбежал от излишней материнской заботы, обратившись за помощью к работавшим поблизости нефтяникам. Когда детей доставили в больницу, они были в истощенном состоянии.

В Артемовском районе Свердловской области в начале апреля в лес ушла целая многодетная семья: муж, жена, трое несовершеннолетних детей. Нашли их спустя сутки. Сообщалось, что беглецы заранее запаслись продуктами и спали на ветках под открытым небом.

В условиях пандемии обостряются психические болезни

О причинах подобного поведения людей в период пандемии «360» рассказал психолог, кандидат медицинских наук Евгений Фомин:

«Вряд ли можно говорить об эпидемии параноидальных идей, потому что речь все-таки идет о единичных случаях, какого-то массового исхода пока нет. В большинстве таких случаев у людей и до этого был выявлен диагноз. Вообще, массовые психические расстройства людей — довольно редкий случай в человеческой истории».

Тем не менее психолог указал на определенные симптомы, которые могут сделать подобные случаи массовыми:

«Чаще всего коллективное помешательство у людей случается под влиянием харизматичного лидера, который может транслировать даже самые бредовые и ошибочные идеи, а люди принимают их на веру. Сейчас много говорят об этом, рассматривая такие единичные эпизоды — вспоминают, например, передачу „Бесогон“, которую вел Михалков. Конечно, люди начинают задумываться об информации от такого авторитетного человека. Но здоровый человек от нездорового отличается как раз критическим мышлением, способностью фильтровать информацию, анализировать собственное состояние».

Если больной человек попадает в психиатрическую больницу и рассказывает о галлюцинациях, голосах в голове, его в первую очередь спрашивают, действительно ли он им верит. Если да — значит, период реабилитации будет долгим. Если он все же понимает, что это болезнь, то восстановится в разы быстрее, рассказал психолог.

Однако, по мнению Фомина, если человек уходит в лес, боясь чипизации, вероятнее всего, у него уже существовали какие-то психические отклонения.

Теория заговора может стать триггером для уже существующих болезней. На здорового человека настолько сильно эта идея повлиять не может Евгений Фомин врач-психолог, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук.

«Сейчас люди гораздо более социализированы, чем, например, 20 лет назад. У большинства всегда есть под рукой телефон, который позволяет оставаться на связи с окружающим миром и получать всю информацию о нем. Поэтому у человека есть возможность соотносить получаемые сведения с собственными знаниями о мире. Так что никакие теории заговора не могут сделать человека нездоровым. Но могут привести к обострению уже существующей болезни либо к проявлению дремлющего заболевания», — заявил Фомин.

Если же говорить о факторах, которые могут негативным образом влиять на психику людей во время пандемии, то здесь можно отметить общее состояние тревоги и перманентного стресса. По словам психолога, в последнее время увеличилось количество обращений людей с паническими атаками и тревожными расстройствами. Поэтому неудивительно, что и количество обострений, приводящих к внезапному бегству в лес, тоже серьезно увеличилось в условиях мирового кризиса.