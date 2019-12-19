Беляши, иконы и новый способ «делать детей». Топ курьезов с пресс-конференции Путина

Пресс-конференция с Владимиром Путиным 19 декабря стала самой масштабной в истории встреч президента и журналистов: на мероприятие пришли 1895 человек — это рекорд. Мы поняли, что Путина все-таки можно «уесть», а на Камчатке он давно не был, потому что попадает в льготные категории.

Встреча Владимира Путина с журналистами 19 декабря стала рекордной по количеству участников: 1895. В 2018 году их было 1702 — почти на 200 меньше.

Забавные моменты происходили не только на пресс-конференции, но и до нее, когда журналисты ждали в холле. Вот корреспондент из ГТРК «Мордовия» Александр Данильчев пришел на мероприятие в русской рубахе с необычным музыкальным инструментом под названием «торама». Так представители мордовских СМИ захотели привлечь внимание президента. Корреспондент «360» не поленился самостоятельно оценить инструмент и чистоту звука.

Некоторые журналисты так волновались, что даже написали себе шпаргалку на листочке.

В 12:00 началась пресс-конференция. Почти сразу произошел курьезный случай.

«Уел»

Валерий Самфиров с радиостанции «Маяк» отличился тем, что «уел» Путина, спросив у него по поводу конференции ВТБ «Россия зовет». Самфиров напомнил, что в 2019 году России присоединилась к выполнению Парижских соглашений, а Путин заявил, что количество вредных выбросов в атмосферу сократится до 60%. Это при том, что постановление правительства до 2030 года дает цифру 25-30%. Журналиста интересовало, ошибся ли президент.

Поймал, уел. <…> Как мне вывернуться-то? Если за 100 взять, минус 30% — останется 70, а если иметь в виду поглощающую способность лесов, то 60 останется. Будем считать, что я это имел в виду Владимир Путин.

Пока президент беседовал с журналистами, которым все-таки удалось задавать вопрос, в зале появлялись интересные плакаты. Например, мы не узнали, какие проблемы у этого неназванного журналиста с беляшами.

Источник фото: сайт Кремля

Украинский вопрос

Украинский журналист, или, как его назвал Дмитрий Песков, «традиционный гость» Роман Цимбалюк из агентства УНИАН, тоже присутствовал на конференции и даже получил слово. Он нагловато общался с Путиным, заявив, что если бы украинские танки были на Кубани, «вы бы тоже изменили к нам отношение». Такой разговор о танках произошел между Путиным и Цимбалюком:

Путин: «Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?»

Цимбалюк: «У нас основной боевой танк — Т-64, произведен в Харькове».

Путин: «Т-64. Ну, это тоже советская машина».

Цимбалюк: «Ну вы тоже говорили, что из Советского Союза вышли».

Также украинский журналист уточнил, будет ли газовая война, напомнив об огромной сумме, которую Россия должна заплатить Украине по решению Арбитражного суда.

Любопытно, что у журналиста, напоминающего о трех миллиардах долларов, которые необходимо вернуть, есть 11-й iPhone, стоящий немало денег.

Источник фото: телеканал «360»

На это Путин ответил, что три миллиарда долларов вложены в ценные бумаги Украины, но Россия будет искать приемлемое решение, сохраняя транзит через Украину. Вопрос только в объемах и сроках, на которые можно заключить контракт.

Во время пресс-конференции было много любопытных плакатов. Например, журналист из Иркутской области «видел боль».

Источник фото: сайт Кремля

«Придурки»

Президент рассказал, кем считает людей, которые сожалеют о том, что советские войска отстаивали Ленинград во времена Второй мировой войны, а не сдали его немецким захватчикам.

Когда я слышу — «вот было бы хорошо Ленинград сдать», мне хочется сказать: «Вы придурки? Вас бы никого не было» Владимир Путин.

Болгарский «вопрос»

После выступления журналиста от РБК болгарский представитель СМИ понял, что настало его время. Не дожидаясь микрофона, он встал, поднял икону и начал говорить поздравления президенту. С чем именно он поздравлял главу государства, услышать невозможно.

Источник фото: сайт Кремля

«А мальчик тебе чем не нравится?»

Такой вопрос Путин задал Пескову, когда пресс-секретарь выбрал журналистку, а не ее соседа мужского пола. С плакатом стояла Ирина Иванчено из «Крымских известий».

Песков: «Встаньте, пожалуйста, Крым. Встаньте и руку поднимите. Нет, не вы. Девушка!»

Путин: «А мальчик тебе чем не нравится?»

Мы так и не узнали, что хотел задать «мальчик», ему не дали слова.

Может, отдохнем?

Журналист Life поднял насущный вопрос, связанный с грядущим 31 декабря. Он поинтересовался, можно ли сделать новогодний день выходным.

Журналист: «Может, пора сделать 31 декабря выходным? Наши жены вам спасибо скажут, а может, и ваша будущая».

Путин: «Лучше, если ваши жены будут говорить спасибо вам».

Вопрос от Петербурга

На пресс-конференции присутствовала девушка, которая представилась как Екатерина Надольская. Она спросила про больницу имени Боткина в Петербурге и смог в Красноярске. Суть вопроса не так интересна, как история самой девушки. Оказалась, что она в мае 2017 года обвинила в домогательствах легенду мирового футбола Диего Марадону.

Надольская заявила, что пришла к нему в номер в отеле в центре Петербурга, представившись журналисткой и попросила дать интервью. По ее словам, Марадона приставал к ней и даже пытался стянуть с нее платье. «Пришел его помощник, кинул в меня 500 долларов, а потом они вызвали охрану. Из номера меня вынесли трое мужчин. Даже вещи не дали забрать», — утверждала Надольская.

И такие «кадры» присутствовали на встрече с президентом.

Возможно, журналист с плакатом на фотографии ниже поднимал его как раз в ситуациях, когда происходит что-то странное и нелепое. Может, он вспомнил историю Надольской и Марадоны, или, вероятно, обратил внимание на следующий перл, но уже от профессора.

Источник фото: сайт Кремля

Как делать детей?

Благодаря мероприятию, зрители узнали о новом способе «делать детей». Завесу тайны приоткрыл Владимир Шахиджанян, у которого, по его словам, училась половина присутствующих на пресс-конференции людей, а другая часть «делала детей по моему способу».

Президента озадачило заявление Шахиджаняна и он спросил: «У нас разве не один способ?»

Общение Путина с журналистами длилось чуть больше четырех часов. На конференции президента спросили о внешней и внутренней политике, причем как российские, так и зарубежные журналисты.