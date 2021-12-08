Симптомы «омикрона» мягче, но о долгосрочных последствиях известно мало. Методы борьбы с ковидом пока не поменяются

Около ста вернувшихся из ЮАР россиян поместили в обсерватор с подозрением на коронавирус. В стационар перевели 24 человека: в основном людей госпитализируют после положительного ПЦР-теста. Новый штамм «омикрон» официально подтвердили у двух пациентов. Какие симптомы для него характерны, и как будут лечить заразившихся — разбирался «360».

Глава Роспотренадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1» пояснила, что пока медики устанавливают, каким штаммом заражены приехавшие из ЮАР.

«Вот сейчас из общего количества приезжих там почти под сотню, госпитализировано уже из обсерватора в стационар 24 человека», — сказала она.

Госпитализировали, добавила Попова, в основном, людей с положительным ПЦР-тестом. Среди туристов есть те, у кого результат анализа отрицательный, а клинические проявления болезни все равно есть.

Таинственный незнакомец

Россиян, вернувшихся на родину, поместили на 14-дневный карантин. У некоторых поднялась температура, и их перевели в отдельный бокс, писал «Пятый канал». В изоляции и под наблюдением врачей этим пациентам тоже придется провести две недели.

Симптомы коронавируса известны каждому и давно опубликованы в Сети. Вирусолог и член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с «360» заметил, что пока об особенностях «омикрона» специалисты знают немного.

«Известно только, что эти симптомы гораздо более мягкие, чем у штамма „дельта“ и даже исходного уханьского „альфы“. Пока не зарегистрировано ни одного случая смерти. Известно, что этот вирус с большой частотой поражает молодых», — подчеркнул он.

Серьезных поражений легких у заразившихся штаммом «омикрон», по словам Чумакова, тоже почти не регистрируют. Возможно, причина как раз кроется в «мягких симптомах».

Непонятно, как будет обстоять дело с «длинным» ковидом — с теми последствиями, которые возникают после того окончания заболевания. Потом долго [держится] шлейф каких-то непонятных симптомов — головные боли, метаболические расстройства. <...> Чтобы это понять, необходимо, чтобы прошло время и накопились данные Петр Чумаков вирусолог, член-корреспондент РАН.

Лечение по симптомам

Точно известно только одно — новый штамм коронавируса быстро распространяется. Чумаков назвал его в целом менее опасным в плане тяжести заболевания. Но все же делать категорические выводы рано.

«По всей видимости, мы видим штамм, который, может быть, послужит окончанием пандемии. Потому что сочетание низкой патогенности и высокой заразности, быстрого распространения, предполагает то, что он может вытеснить довольно быстро болезнетворные варианты. И пандемия таким образом просто затухнет», — заметил вирусолог.

При лечении COVID-19, напомнил он, лечение назначается симптоматическое, в зависимости от тяжести поражения.

«Думаю, все равно будут вводить антикоагулянты. Это профилактическая мера, которая снимает проблемы, связанные с тромбозами и поражением легких. Будут наблюдать и использовать тот арсенал средств, который сейчас применяется для других вариантов коронавируса», — заключил Петр Чумаков.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал не торопиться с выводами насчет штамма «омикрон». Хотя страхи по поводу очередной мутации коронавируса и оказались преждевременными, российским специалистам стоит опираться на опыт прошедших полутора лет пандемии.