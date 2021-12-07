Путин призвал не спешить в оценке штамма «омикрон»

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал влияние нового штамма коронавируса «омикрон» на эпидемическую ситуацию в стране. По его словам, этот вариант COVID-19 является не таким вредным, как считалось изначально.

«Говорят, он не такой вредный вроде бы. Некоторые специалисты даже называют, что это „живая вакцинация“, но не будем забегать вперед. Страхи оказались преждевременными по поводу нового штамма, но все равно мы должны исходить из того, что уже пережили в предыдущие полтора года, и мы знаем здесь все подводные камни. Мы их достаточно хорошо изучили с точки зрения влияния на экономику», — отметил Путин.

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, в России сейчас готовят программу по новым мерам для защиты здоровья россиян. Методические рекомендации по лечению зараженных коронавирусом обновят с учетом опыта врачей из других стран.

Правительство планирует направить дополнительно 89 миллиардов рублей в Фонд обязательного медицинского страхования. Все средства пойдут на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.