Сильные ливни вновь превратили Москву в Венецию. Как столица пережила стихию

В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Подтопленными оказались целые улицы, под воду ушли десятки автомобилей. По оценкам специалистов, в городе выпала почти половина месячной нормы осадков. Стихия в столице — в материале «360».

Москвичей предупредили о надвигающемся ливне — на сайте мэра столицы сообщили, что в понедельник в городе пройдет кратковременный дождь с грозой. В мэрии предупредили, что ветер может достигать 17 метров в секунду, при этом сохранится высокая температура. Синоптики прогнозировали +26...+28 градусов.

Движение на городских улицах из-за проливного дождя практически встало. Самые смелые автомобилисты преодолевали бурные потоки. Видео с места событий поделился Telegram-канал «Москва 24».

Дождь действительно не затянулся надолго, зато основательно накрыл городские улицы. В Комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что меньше чем за час в столице выпало до 10 миллиметров осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировали в Восточном и Юго-восточном административных округах.

«Городская водосточная сеть справляется с объемом выпадающих осадков. Скопления воды носят кратковременный характер. Вода уходит в ливневую сеть самотеком», — добавили там.

Из берегов вышла начали выходить реки. Вода стала затапливать общественный транспорт и автомобили. Радовались осадкам только столичные собаки.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил РИА «Новости», что за полтора часа в Москве на каждый квадратный метр выпало примерно по четыре ведра осадков.

«За полтора часа в понедельник на Москву пролилось 42 миллиметра осадков, это 45% от месячной нормы июля», — рассказал специалист.

Жители столицы продолжали делиться видеозаписями с городских улиц и из квартир. Часть роликов опубликовал Telegram-канал «Москвач».

Из-за воды пострадала техника. На одной из улиц встал дорогой Maybach. По информации Telegram-канала «Новости Москвы», автомобиль вышел из строя после попадания влаги в мотор.

Судя по следующему видео, пассажиры машины стали заложниками стихии. Мужчина попытался достучаться до людей, запертых в автомобиле — уровень воды достигал боковых зеркал.

Не обошлось в этот день и без травм. На юго-востоке столицы женщина пряталась от непогоды под деревом в парке на улице Юных Ленинцев. По информации РЕН ТВ, в дерево ударила молния и задела москвичку. Пострадавшей начали оказывать помощь.

В Комплексе городского хозяйства Москвы предупредили — непогода может сохраняться до конца понедельника. Синоптики сообщили о вероятности ливней, грозы и шквалистого ветра до 15 метров в секунду. Москвичей призвали быть аккуратными, беречь себя и не прятаться под деревьями.

В начале месяца на Москву уже обрушивалась непогода. Тогда в результате падения дерева на Украинском бульваре скончался мужчина.