Гроза в Москве унесла жизнь человека. Ураганный ветер ломал деревья и срывал крыши

На Москву и Подмосковье снова обрушилась гроза. В отдельных районах шел не просто ливень, а крупный град. Шквалистый ветер успел повалить несколько деревьев, повредить кровлю дома, оторвать водосточные трубы и устроить ЧП в Лефортовском тоннеле. В результате разгула стихии пострадали как минимум 10 человек, один мужчина скончался.

По прогнозам синоптиков, такая неласковая погода с грозами, ливнями и усилением ветра может продержаться примерно до начала следующей недели. Со вторника, 12 июля, жара должна спасть, а дожди будут уже не такими залповыми.

По данным Telegram-канала «Новости Москвы», в Лефортовском тоннеле от сильного ветра фасад обвалился прямо на дорогу. В департаменте транспорта Москвы подтвердили факт ЧП и сообщили о том, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца перед въездом в Лефортовский тоннель ограничено движение из-за посторонних предметов на дороге.

На место прибыли оперативные службы. На время устранения последствий ЧП проезд оставили только по одной полосе из трех.

В ведомстве призвали всех быть внимательными и осторожными на дороге, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты за рулем и не парковаться у шатких конструкций и под деревьями. По возможности автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт. Он работает в штатном режиме.

Тому, кто не успел вовремя оказаться под крышей в тот момент, когда начался сильнейший ливень, приходилось спасаться от стихии бегством.

Но и под крышей из-за шквалистого ветра была небезопасно. В Таганском районе, на Большой Калитниковской улице, сорвало часть кровли одного из домов.

По информации источника «Интерфакса», после падения дерева на летнее кафе в саду «Эрмитаж» пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Источник агентства уточнил, что ее состояние расценивают как тяжелое.

Прокуратура сообщила, что на Украинском бульваре мужчина скончался на месте после того, как его придавило упавшим деревом. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале привел данные о 10 пострадавших из-за грозы.

«Который день в Москве грозы и штормовые порывы ветра. Сегодня ситуация наиболее сложная. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. В больницы доставлены уже 10 человек с травмами разной тяжести. Один человек погиб. Соболезную пострадавшим», — написал он.

По прогнозу, наиболее сильные осадки в Москве не прекратятся до 21:00.