Сигнал для гонки. Взлет цен на дизельное топливо приведет к подорожанию доставки и товаров

Биржевые цены на дизельное топливо взлетели. Это хорошая новость для экономики и не очень — для простых россиян. Эксперты считают, что за ростом цен на топливо последует подорожание всего остального: доставки, ГЗМ, овощей и фруктов, проезда в транспорте.

В России рекордно выросли цены на дизельное топливо на фоне увеличения цен в Европе. Однако в Министерстве энергетики России ситуацию считают стабильной и не видят рисков даже локального дефицита. По мнению специалистов ведомства, рост цен на дизтопливо останется в пределах инфляции.

В Минэнерго пообещали, что в случае больших потребностей внутреннего рынка в дизельном топливе правительство сможет перенаправить экспортные объемы для удовлетворения внутреннего спроса. Также контролируется выполнение графика ремонтов НПЗ, в связи с чем риски даже локального недостатка топлива также исключены.

По данным ведомства, с начала июня ежесуточные отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок составляют 108,5 тысячи тонн. Это на 4% больше, чем за аналогичный период в 2019 году. Но владельцы АЗС все же опасаются убытков, а ретейлеры — удорожания логистики.

Нефть встает с колен

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с «360» отметил, что единственный механизм, который сейчас сдерживает цены в России, — это демпферы и обратный акциз, когда государство доплачивает нефтяным компаниям, чтобы внутренний нефтяной рынок не проигрывал с точки зрения доходности внешнему.

«Разницу цен между внешним и внутренним рынками государство компаниям компенсирует. С 1 мая формула там улучшилась, и стимулы стали еще более интересны для них. Поэтому динамика по дизелю в России не такая, как, например, в Европе. Цена на нефть уже находится на значениях, характерных даже не для 2020 года, а скорее для максимума 2019 года», — сказал Сергей Пикин.

Эксперт отметил, что сейчас цена очень хорошая и удалось войти в «коридор» 70–75 долларов за баррель, что для экономики России весьма неплохо. И если пересчитать в отечественную валюту, то в рублях цена нефти превышает пять тысяч, что не очень характерно. Обычно она не выше четырех тысяч.

На этом фоне дизель выгоднее экспортировать, и цена на него растет. Кроме того, это и гражданское топливо — на нем ездят немало автомобилей, и промышленное — от танков до тракторов. Его предпочитают различные перевозчики, потому что дизельное топливо всегда считалось более экономичным.

Недостатки регулирования

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов пояснил «360», что российские цены на дизельное топливо привязаны к мировым через налоги, в том числе и производителей. Кроме того, рынок монополизирован, и у крупных компаний есть выбор: продавать топливо на экспорт либо внутри страны.

«Так как экспорт сейчас ограничен, они решили внутри страны какую-то свою упущенную выгоду получить. Но по большому счету это просто недостатки антимонопольного регулирования», — сказал Дмитрий Адамидов.

Когда зрение к антимонопольщикам возвращается, выписываются штрафы, но это не приводит к возвратным движениям цены вниз. Поэтому ситуация с дизельным топливом — это очередная волна повышения цен ввиду общемировой инфляции. Это неприятный факт, который придется пережить, считает Адамидов.

Ценовая гонка на старте

По словам эксперта, рост цен и их возможное снижение зависят от валютной политики. Цены на сырую нефть в мире увеличиваются в долларах, соответственно, растут и в рублях. Но в России обменный курс поддерживается на достаточно стабильном уровне, и это приводит к тому, что все импортные товары дорожают.

«Это отражают, в частности, и топливные составляющие. Если бы у нас курс отпустили в более свободное плавание, он бы сейчас укрепился до 68, допустим, и это бы некоторым образом ограничило рост цен. Теперь же при росте цен на дизтопливо подорожает практически все, кроме услуг, возможно», — сказал аналитик.

По мнению Адамидова, подорожает доставка товаров, логистика, следом — ГСМ и сельхозпродукция. Эксперт пояснил, что это будет как сигнал для очередной ценовой гонки: обычно, когда дорожает топливо, все остальные начинают на это кивать и поднимать цены.