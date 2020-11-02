«Сидячая» госпитализация появилась в Томске. Ковидных пациентов стало так много, что их размещают повсюду

В томской больнице пациентке с коронавирусом предложили «сидячую» госпитализацию. Поток зараженных настолько велик, что даже посадить людей скоро будет негде.

В воскресенье, 1 ноября, в Сети появилось видео из томской больницы: в медсанчасти № 2, где ставят диагноз COVID-19, катастрофически не хватает коек. Заполнены даже коридоры. Ситуация дошла до того, что пациентам предлагают «сидячую» госпитализацию.

Автор ролика Варвара Пахоменко рассказала изданию «Такие дела» о том, что сначала ее мама и ее супруг больше 12 часов ждали скорую, затем несколько часов просидели в холодном коридоре больницы в очереди на рентген, так как аппарат для КТ не работал. Женщине диагностировали воспаление легких, несмотря на осложнение в виде сахарного диабета, предложить ей смогли только сидячую госпитализацию. Мужчину в стационар не взяли, несмотря на положительный тест на коронавирус.

На видео один из коридоров медсанчасти. Варвара Пахоменко рассказала, что в палатах мест нет, свободных кроватей тоже. Весь коридор заставлен койками, каталками и стульями, все они заняты.

«Больных принимают и сажают на стулья. Вот осталось два свободных стула», — говорит женщина.

В основном, судя по видео, в коридорах лежат старики — в подгузниках, прикрытые одеялами, на фоне слышен тяжелый кашель. Часть людей в коридоре просто подписаны маркерами — фамилии на руках.

В самой медсанчасти № 2 на звонки «360» не ответили.

Очереди

В тот же день, 1 ноября, в местном оперативном штабе заявили, что свободный коечный фонд областных больниц составляет почти 40%. Томичей сильно возмутила эта информация — они пишут не только о перегруженности больниц, но и о невозможности дождаться скорую и получить госпитализацию. Некоторые понимают: 40% — статистика по всему региону, но люди сомневаются, что в отдаленных больницах, где есть места, хватает врачей и оборудования.

В других городах Томской области ситуация действительно не лучше. Один из сотрудников скорой помощи города Северска записал видео из местной инфекционной больницы, перед которой в очереди стоят десятки карет скорой помощи.

«В скорую можете не звонить, она в „инфекции“ вся», — говорит автор ролика.

Местные группы «ВКонтакте» пестрят рассказами пациентов и врачей о том, что ситуация в регионе критичная. Один из сотрудников скорой рассказал о том, что в больницах просто не принимают пациентов, на запросы фельдшеров поступают прямые указания оставлять больных дома даже с 70% поражения легких.

В социальных сетях томичи пишут о том, что поликлиники тоже переполнены: на прием работает всего один врач, в огромных очередях стоят люди с симптомами коронавирусной инфекции, есть уже перенесшие COVID-19.

Помощь всем

В департаменте здравоохранения Томской области заявили, что о ситуации с перегруженностью второй медсанчасти знают. Начальник ведомства Сергей Дмитриев отметил, что, несмотря на стесненные условия, всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

«Рост обращений по поводу госпитализации до 90–95 человек в сутки в МСЧ-2 в прошедшие выходные стал причиной скопления людей в коридорах больницы», — сказал он.

По словам Дмитриева, сейчас департамент расширил места во второй медсанчасти с 80 до 150 коек, изменена работа по приему пациентов по скорой. В регионе развернуто два дополнительных респираторных госпиталя на базе Больницы скорой медицинской помощи и Томской районной больницы для приема пациентов с подтвержденным диагнозом.

Вечером 1 ноября Варвара Пахоменко рассказала, что мужа ее матери все же госпитализировали, ему даже повезло попасть в палату. По словам женщины, над ситуацией с оказанием медицинской помощи в регионе начали постепенно работать.

«В больнице (вторая медсанчасть в Томске) лечат и хорошо кормят, на второй день уже был лечащий врач. Помимо медикаментов, ставят капельницы с витаминами», — рассказала она 2 ноября на своей странице в Facebook.