Томские врачи объяснили скопление пациентов в коридоре госпиталя

Резкий рост числа пациентов привел к скоплению больных в госпитале в Томске. Также меняется маршрутизация, поэтому временно некоторые госпитализированные жители города находились в коридорах больницы.

В социальных сетях появилось видео, где пациенты госпиталя на базе медико-санитарной части № 2 располагаются прямо в коридоре. Автор записи заявил, что даже этих коек уже нет, больным предлагают «сидячие» места.

«Рост обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки в МСЧ-2 в прошедшие выходные стал причиной скопления людей в коридорах больницы», —рассказал начальник областного департамента здравоохранения Сергей Дмитриев. Его слова приводит РИА «Новости».

Дмитриев добавил, что даже в таких условиях врачи оказывали всю необходимую медицинскую помощь больным. С понедельника, 2 ноября, увеличен коечный фонд госпиталя, а также поменялась схема маршрутизации. Теперь пациентов с коронавирусом будут принимать Томская районная больница и другие респираторные госпитали на базе Больницы скорой медицинской помощи.

Ранее стало известно, что мэр Челябинска Наталья Котова заболела пневмонией. Глава города продолжает работать и лечиться удаленно.