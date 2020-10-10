Человек с дрелью и вечным ремонтом оказался не самым худшим соседом. У жителей ЖК «Полярная, 25» в Южном Медведково рядом с домом находится СИЗО, который нарушает их тихую жизнь. Они слышат сирены и сообщения по громкоговорителю, доносящиеся с режимной территории. В Москве уже жаловались на СИЗО, расположенные около домов.

Оглушающие предупреждения

В московском районе Южное Медведково расположен жилой комплекс «Полярная, 25», застройщиком которого выступила компания «ПИК». Из некоторых окон дома видно СИЗО-4, но это не самое страшное. Периодически из режимной территории слышна сигнализация и громкоговоритель.

На днях голос сказал: «Внимание, вы находитесь на режимной территории, оставайтесь на своих местах до прибытия резервной группы ГРУ и дежурной смены. Напоминаем об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников уголовной исполнительной системы».

Жительница дома позвонила в учреждение, потому что испугалась громкого звука. Там ей сказали, что она должна была отдавать себе отчет, когда покупала квартиру около режимной территории. Представитель СИЗО добавил, что сигнализация сработала, потому что кто-то проник на территорию.

По словам жительницы ЖК, сигнализация на территории срабатывает второй день подряд. Из-за этого она беспокоится о собственной безопасности. В СИЗО ей сообщили, что сирена может включиться, даже если кто-то кидает что-то через забор. Она также может реагировать на пролетающим мимо птиц.

«Проснулась в три часа ночи. Обнаружила, что приблизительно каждые 10 минут это дело запускается, сначала тихо, а потом повторяют громко. Ужас, спать невозможно», — поделилась женщина.

ПИК пока не дал официальных комментариев по этому поводу. При этом пресс-служба столичного ФСИН заявила, что сирена срабатывала потому, что ее настраивали. «7 октября в СИЗО-4 УФСИН России по Москве осуществлялся монтаж инженерно-технического комплекса охраны и надзора. В настоящее время монтаж завершен и система работает в штатном режиме», — сказали там.

Причем жители дома ПИК — не единственные москвичи, которым не повезло с таким соседством. Шумные СИЗО находятся еще в нескольких жилых районах.

Радио из СИЗО №5

В августе 2020 года жительница дома возле СИЗО № 5 на улице Гоголя в Москве пожаловалась журналистам, что на режимной территории очень громко играет радио. Даже на верхних этажах (а там есть 22-этажные дома) слышат звук.

При этом в управлении ФСИН по Москве сказали, что на учреждение никто не жаловался, а радио в СИЗО включается по всем нормам и правилам — днем на уровне 55 децибел, ночью — 45.

Громкая музыка

В 2019 году жители домов по соседству с «Бутыркой» (СИЗО-2) на улице Новослободской жаловались на громкую музыку, которая звучала из следственного изолятора. По словам москвичей, радио играло целыми днями, а просьбы уменьшить громкость результатов не дали.

«Я работаю из дома. Это невозможно! Жарко, но мне приходится сидеть с закрытыми окнами. Когда я разговариваю по телефону, люди слышат, что у меня музыка какая-то играет», — сказала местная жительница Ольга Трегубова.

«Бутырка» считается самой крупной и одной из старейших тюрем России. Зданию более 200 лет, оно входит в список охраняемых памятников архитектуры.

Шумные заключенные

Проблема с шумным СИЗО возникла в 2017 году в Астрахани. Жители домов около СИЗО-1, прозванного «Белый лебедь», постоянно слышали обычные разговоры заключенных, потому что в домах плохая звукоизоляция.

Громкие звуки жильцы слышали с самого утра — у заключенных была зарядка под музыку. А днем люди узнают, кто за что сидит и сколько ему осталось.

Бороться с громким шумом из СИЗО можно, но для этого придется приложить усилия. Если вдруг ваш дом расположен недалеко от СИЗО и вы слышите громкие звуки оттуда, то звонком в учреждение вопрос решить не получится. Нужно обращаться в Роспотребнадзор и заказать платную экспертизу шума. В зависимости от результатов специалисты будут принимать меры.