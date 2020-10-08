«Оставайтесь на своих местах»: жители столичного ЖК почувствовали себя как на зоне из-за соседства с СИЗО

Впечатления от покупки новой квартиры жильцам ЖК «Полярная 25» омрачило соседство с СИЗО. Теперь по громкоговорителю москвичам периодически напоминают, что они живут рядом с «режимной территорией».

Дом расположен в столичном районе Южное Медведково, застройщиком здания выступила компания «ПИК». Но если с видом из окна жильцы еще могут как-то смириться, то с сигнализацией дела обстоят гораздо сложнее.

В распоряжение «360» попало видео, на котором слышны предупреждения, звучащие из здания СИЗО: «Внимание, вы находитесь на режимной территории, оставайтесь на своих местах до прибытия резервной группы ГРУ и дежурной смены. Напоминаем об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников уголовной исполнительной системы».

Одна жительница не выдержала и позвонила в спецучреждение, но результатов это не дало.

«Вы когда квартиру покупали, видели что рядом СИЗО? У нас все исправно. Сигнализация срабатывает, потому что проникновение к нам», — пересказала женщина разговор с сотрудником учреждения.

Но тут уже москвичка забеспокоилась о безопасности. Раз второй день срабатывает сигнализация, значит, кто-то пытается пробраться. Но на это там ответили коротко: «Ну, значит, кидают что-то через забор».

Систему сигнализации запустили совсем недавно, несколько дней назад. Она новая и может реагировать даже на полет птиц — так объяснили горожанам в СИЗО. Звуки особенно слышны тем, у кого окна выходят на улицу, а не на двор. Жительница Ирина рассказала, что «грохот стоит невероятный».

«Проснулась в три часа ночи. Обнаружила, что приблизительно каждые 10 минут это дело запускается, сначала тихо, а потом повторяют громко. Ужас, спать невозможно!» — рассказала она.

Женщина отметила, что даже заключенные на такое не подписывались, а уж тем более жильцы.

Застройщики пока официальных комментариев не дали. Неизвестно, будет ли решаться проблема, или жителям новостройки придется привыкать.