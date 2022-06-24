Беспредел и подарки от криминальных авторитетов. Как шоу-бизнес 90-х уживался с бандитами

Многие звезды вспоминают девяностые годы с содроганием — у славы и признания в то время была своя цена. Талантливых артистов быстро замечали бандиты — и предлагали «крышу». «360» узнал, как жил шоу-бизнес лихих девяностых, сколько стоила «крыша» и почему отказаться от нее было почти невозможно.

По мнению певца и композитора, бывшего участника группы «Мираж» Романа Жукова, причина такого внимания криминальных авторитетов к шоу-бизнесу тех времен была очень простой — кроме артистов, мало, кто зарабатывал действительно серьезные деньги.

Единственные, кто зарабатывал бабки, это были артисты, которые работали на стадионах, имели кучу наличных денег. Мы уезжали на неделю или на две и всю наличку везли с собой — буквально мешки денег. Естественно, это привлекало бандитов Роман Жуков.

Ситуация стала меняться только к концу девяностых годов, уверен Жуков. Причина тоже была весьма прозаична — большие деньги появились в бизнесе.

«Году к 1996-1997 это отступило. Начал появляться крупный бизнес — и все эти бандитские тематики переключились на более интересные субъекты: заводы, разные компании, в том числе иностранные, которые пришли. Вся криминальная хроника конца девяностых переключилась с артистов на бизнес», — подчеркнул он.

Принудительная защита

Отказаться от предложения бандитов стать их подопечными было почти невозможно, уверена певица, солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина.

«Многих заставляли сильные мира сего — просто выкручивали руки и говорили, что вы сейчас часть денег будете платить нам. На концерт приходили бандюги с золотыми цепями на руках и шее, в малиновых пиджаках, говорили: „Так и так, делайте, что хотите, а лучше ничего не делайте — просто нам платите, а мы вас будем охранять. Иначе вам не жить“. Это было с любым раскрученным коллективом», — рассказала она.

За «крышу» артистам приходилось отдавать часть своих гонораров. По словам Суханкиной, суммы могли достигать половины выручки от выступления. Можно было попробовать нанять силовиков, но им приходилось отдавать примерно столько же. А нередко, по словам певицы, милиция и сама навязывала защиту за часть выручки.

Известно, что Япончик очень любил шоу-бизнес — Пугачеву, Ротару. Но это были главные люди в бандитской группировке. И этих артистов не трогали, потому что понимали, что над ними есть те, кто сильнее сильных Маргарита Суханкина.

Роман Жуков поделился с «360» воспоминаниями о своей «крыше» в девяностых. Его тогда «оберегала» банда казанских бандитов. Знакомство произошло после одного из концертов в «Лужниках»: член казанской ОПГ Леша Француз просто заявил, что теперь у музыканта будет новый директор, и поставил своего человека.

Помощь «по понятиям»

Некоторые даже поддерживали с бандитами хорошие отношения. Отчасти это могло быть выгодно и самим артистам.

«Мы с ними (казанской ОПГ — прим. ред.) дружили, отдыхать пытались — в Сочи, туда-сюда. Вот меня не брали на Первый канал в „50×50“, поехал Леша Француз разобраться — и сразу взяли. Это было еще и удобно. Подъехали пять тонированных BMW, вышли оттуда в штанах Adidas, кроссовках и черных кожаных куртках 20 человек „казанских“ — и все», — рассказал Роман Жуков.

Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов рассказал «360», что дружба звезд российского шоу-бизнеса с бандитами была не редкостью. Некоторые исполнители не только выступали на мероприятиях криминальных авторитетов, но и принимали от них подарки, пользовались их большим расположением.

Володя Пресняков рассказывал, что после одного из таких выступлений он приехал домой, и у него в сумке оказался настоящий пистолет, который ему подарили авторитеты. А Виктор Рыбин, группа «Дюна», рассказывал мне, как ему подарили настоящий автомат Калашникова — и такие были подарки от криминальных авторитетов Владимир Полупанов.

Другие не брезговали афишировать свои связи с криминальным миром. Например, при знакомстве с продюсером Юрием Айзеншписом, который продюсировал группы «Кино», «Моральный кодекс», «Динамит», певицу Катю Лель, а также Влада Сташевского, Диму Билана и многих других, по словам Полупанова, тот недвусмысленно намекнул на серьезность таких отношений и собственной «крыши».

«Юрий Айзеншпис при знакомстве со мной на всякий случай припугнул, что если я буду плохо писать про его артистов — он тогда работал с Владом Сташевским — то мою голову найдут в Москве-реке. Это было сплошь и рядом», — вспомнил Полупанов.

Крыша от проблем

Иногда представители криминального мира помогали своим талантливым подопечным. «Крыша» могла избавить и от многих проблем, сказала Маргарита Суханкина — для женских коллективов это было особенно актуально. По ее словам, нередко бандиты приглашали певиц на свои корпоративы, но хотели не только послушать музыку.

Если бандиты звали на какие-то банкеты и платили деньги — и на эти деньги они могли девчонок не только послушать, но и потом после концерта оттащить и отделать, как им хочется. Такие случаи тоже были сплошь и рядом. Для этого как раз нанимались какие-то «свои» бандиты, которые могли защитить Маргарита Суханкина.

Маргарита Суханкина рассказала, что в девяностые было много желающих прикинуться известной группой и заработать на этом.

«Было много девочек, так называемых поющих трусов, которые говорили, что они группа „Мираж“ — а люди это съедали, потому что издалека было не видно, кто это на самом деле: вышли какие-то девочки, спели известные песни под фонограмму — все было очень просто», — заключила Суханкина.

В таких ситуациях не могла помочь ни милиция, ни кто-либо еще из-законных структур. Но если у исполнителя была серьезная «крыша», разгул «левых» концертов можно было довольно быстро прекратить.