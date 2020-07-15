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    15 июля 2020, 15:26

    Катя Лель рассказала, каким человеком был продюсер Айзеншпис

    Анастасия Кременчугская

    Катя Лель, российская певица, в честь дня рождения продюсера Юрия Айзеншписа рассказала, каким человеком он был при жизни, как помог найти ей стиль. Об этом сообщило ИА Nation News.

    15 июля Юрию Айзеншпису могло исполниться 75, но почти 15 лет назад его жизнь трагически оборвалась. Он работал над такими проектами как: группы «Технология» и «Моральный кодекс», Дима Билан и Катя Лель.

    Катя Лель поделилась своими впечатлениями о работе с продюсером.

    «Он был очень искренний человек, говорил всегда прямо. Любил звонить рано утром и спрашивать: „Ты еще спишь? Уже семь утра, а ты спишь?“. Очень любил звонить артистам, своим друзьям. Самые теплые воспоминания о нем остались и благодарность. Он всегда отстаивал своих. Большой интуиции человек. Всегда говорил, что музыка должна быть коммерческая. Это меня разъединило с ним. Я у него спрашивала, а как же любовь, красивая музыка? А он отвечал: „Кому нужна твоя любовь?“. Вот он обладал такой интуицией, как он говорил „на зарабатывание денег“. Светлая ему память», — поделилась исполнительница.

    Лель рассказала о случае, когда перед записью композиции «Огни», она очень сильно заболела, потеряла голос, лежала с температурой и насморком, продюсер попросил ее приехать на студию, заявив, что петь ей не придется. От нее требуется только послушать песню. Певица приехала, находясь в возмущенном состоянии, он дал ей текст и сказал «промурлыкать» его. Именно так у нее появился свой индивидуальный стиль.