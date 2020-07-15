Катя Лель рассказала, каким человеком был продюсер Айзеншпис

15 июля Юрию Айзеншпису могло исполниться 75, но почти 15 лет назад его жизнь трагически оборвалась. Он работал над такими проектами как: группы «Технология» и «Моральный кодекс», Дима Билан и Катя Лель.

Катя Лель поделилась своими впечатлениями о работе с продюсером.

«Он был очень искренний человек, говорил всегда прямо. Любил звонить рано утром и спрашивать: „Ты еще спишь? Уже семь утра, а ты спишь?“. Очень любил звонить артистам, своим друзьям. Самые теплые воспоминания о нем остались и благодарность. Он всегда отстаивал своих. Большой интуиции человек. Всегда говорил, что музыка должна быть коммерческая. Это меня разъединило с ним. Я у него спрашивала, а как же любовь, красивая музыка? А он отвечал: „Кому нужна твоя любовь?“. Вот он обладал такой интуицией, как он говорил „на зарабатывание денег“. Светлая ему память», — поделилась исполнительница.

Лель рассказала о случае, когда перед записью композиции «Огни», она очень сильно заболела, потеряла голос, лежала с температурой и насморком, продюсер попросил ее приехать на студию, заявив, что петь ей не придется. От нее требуется только послушать песню. Певица приехала, находясь в возмущенном состоянии, он дал ей текст и сказал «промурлыкать» его. Именно так у нее появился свой индивидуальный стиль.