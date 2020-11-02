facebook_pixel
    02 ноября 2020, 16:05

    Пожар и взрывы сожгли дотла ангар с газовыми баллонами в Москве. Хроника

    Алла Морген, Дарья Новая, Екатерина Керсипова, Юлия Булыгина

    На юге Москвы загорелся ангар с газовыми резервуарами. Пожар сопровождается взрывами. «360» вел текстовую трансляцию происшествия.

    16:03. Пожар потушили.

    15:55. Объявлена локализация пожара на площади 4300 «квадратов» — МЧС.

    15:53. А вот и те самые баллоны, которые взорвались в ангаре.

    Пожар и взрывы сожгли дотла ангар с газовыми баллонами в Москве. Хроника | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    15:26. Огонь перекинулся на газовую заправку, расположенную неподалеку от ангара.

    15:25. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что угроза еще одного взрыва сохраняется, несмотря на тушение.

    15:20. Как сообщило РИА «Новости», ангар обрушился.

    15:15. Дептранс предупреждает, что движение полностью перекрыто по улице Газопровод и Проектируемому проезду № 4578.

    15:13. МЧС показало на фото тушение пожара в ангаре. Судя по снимку, здание выгорело полностью.

    Пожар и взрывы сожгли дотла ангар с газовыми баллонами в Москве. Хроника | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    15:03. Очевидица пожара рассказала «360», что живет на 22-м этаже дома по соседству — взрыв был слышен даже в ее квартире, а пламя дошло до окон.

    «Мы на 22-м этаже в соседнем здании находимся, пламя было такой же высоты, в точности», — описала девушка.

    15:02. Как пишет Life, пожар локализовали на площади 300 «квадратов». Но тушение еще продолжается.

    15:01. Пожарным удалось начать тушение.

    14:58. Очевидцы публикуют в соцсетях момент одного из взрывов.

    14:53. Из-за взрывов пожарные пока не могут подобраться близко к складу. Об этом сообщил источник «360».

    14:50. В загоревшемся ангаре могут находиться газовые баллоны объемом 600 кубических метров.

    Пожар произошел на складах на улице Газопровод. Пожару присвоили второй ранг.