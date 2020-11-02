На юге Москвы загорелся ангар с газовыми резервуарами. По словам очевидца, огонь поднялся на уровень 22-го этажа соседнего здания.

Об этом «360» рассказала жительница соседнего дома Светлана. Она отметила, что в момент взрыва находилась в своей квартире, которая расположена на 22-м этаже соседнего дома.

«Взрыв был очень сильный, пламя высокое. Несколько взрывов, сильный пожар. Мы на 22-м этаже в соседнем здании находимся, пламя было такой же высоты, в точности», — отметила она.

Светлана уточнила, что силы взрыва не хватило, чтобы выбить окна, — стекла в их корпусе не повреждены. Однако она не знает, как ситуация обстоит в соседних зданиях, которые тоже расположены рядом с горящим ангаром.

Собеседница подчеркнула, что их пока никто не эвакуирует, никакой информации о такой возможности не было. При этом огонь потушить еще не удалось, но взрывов уже нет.

«Пожар до сих пор продолжается, пожарные приехали. Взрывы прекратились минут семь назад», — подчеркнула она.

Пожар произошел на складах по адресу: улица Газопровод, дом 3а. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.