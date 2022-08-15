Более двух третей британских компаний пострадали из-за антироссийских санкций. Бизнес испытывает проблемы с персоналом и к тому же столкнулся с потерей поставщиков. По мнению финансистов, британские аналитики весьма скромно оценили ущерб от ограничений. Несмотря на негативные последствия, западные политики все еще не готовы отменять санкции.

Британская газета Daily Mail сообщила, что более чем две трети опрошенных компаний Великобритании переживают рост операционных затрат и сбои производственных процессов из-за антироссийских санкций.

Около 71% компаний, зарегистрированных в стране, ощутили негативное влияние санкций на себе. При этом 44% представителей бизнеса пожаловались, что из-за ограничений потеряли поставщиков, 42% фирм столкнулись с нехваткой персонала. Но больше всех пострадали компании финансового сектора, поскольку часть их ценных бумаг была напрямую связана с Россией.

Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Филиппов

Эффект от ограничений ощутили и фирмы из авиационной отрасли. Их убытки связаны с тем, что в России застряли лизинговые самолеты.

При этом ранее британцы активно интересовались российским бизнесом. По данным газеты The Guardian, один из руководителей Би-би-си, Ричард Шарп, инвестировал в 2019 году в офшорную криптокомпанию, основанную Владимиром Потаниным. Издание отметило, что неизвестно, нарушил ли Шарп санкции, которые ввели в отношении российского бизнесмена. Представители британца отметили, что сейчас ему неинтересен бизнес Потанина.

Эффект домино

По мнению кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, британские аналитики дали скромную оценку ущербу английских компаний от санкций. Он объяснил «360», что прекращение авиаперелетов негативно сказалось на страховом бизнесе, а это отразилось на финансовом секторе.

«Сократились внешние торговые поставки, а они всегда связаны с расчетами, кредитами и страховым бизнесом. Это все тоже отразилось на финансовом секторе. Банально возросли цены на энергоносители, что сказалось на производстве и распространилось по экономике», — рассказал Беляев.

Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Филиппов

По мнению специалиста, западные страны еще не до конца почувствовали эффект от введенных ими антироссийских санкций. Он уверен, что ближе к зиме, когда дефицит энергии усугубится, появятся новые негативные оценки ограничений от аналитиков.

При этом экономисты многих стран уже осознали пагубность санкций, но политики все еще не готовы их отменять.

«Политики на Западе следуют своим целям, и это не благосостояние страны. Когда они сами увидят для себя угрозу в виде протестов и демонстраций населения, тогда одумаются и снимут санкции с энергетических поставок», — рассказал Беляев.

По его словам, проблему с дефицитом энергоресурсов можно решить за неделю. Для этого достаточно запустить «Северный поток — 2». Для запуска построенного трубопровода не требуется много времени и сил. Однако европейцы не хотят это делать.

Экономист напомнил, что страны Запада сейчас испытывают рецессию, однако страны Востока, например, Китай и Индия, наоборот, фиксируют подъем в экономике. И именно на эти рынки переключилась Россия.